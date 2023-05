"Dale guacho, la 11 pesa mucho": Soulé reveló los mensajes de Di María y Paredes antes del debut en el Mundial

El marplatense Matías Soulé fue protagonista del exitoso debut del seleccionado argentino en el Mundial Sub 20, con la victoria 2-1 celebrada este sábado ante Uzbekistán, en Santiago del Estero. Un triunfo ajustado, pero necesario para comenzar con el pie derecho.

El zurdo de 20 años, surgido de Argentinos del Sud y Kimberley, formó parte de las jugadas en los goles de Alejo Véliz y Valentín Carboni. Y luego fue reemplazado por Mascherano a los 59´ (ingresó Luka Romero).

Luego del partido, en diálogo con TyC Sports, reveló los mensajes que sus compañeros campeones del mundo en Juventus, Ángel Di María y Leandro Paredes, le enviaron antes del debut mundialista. Ambos ídolos argentinos fueron importantes en las gestiones realizadas con los directivos del club italiano para permitir que Soulé pudiera participar del Mundial.

"Me mandaron mensajes, sí, hablé con Lea (Paredes) y me preguntaba cómo andaba y cómo estaba parando el equipo. Y con ´El Fide´ (Di María) hablé ayer y hoy, me escribió por Instagram y me puso ‘dale, guacho, que la 11 pesa mucho’”, aseguró el futbolista de la Sub 20, entre sonrisas, que utiliza el mismo número que el rosarino.

“Le respondí que sí, que la dejó (a la camiseta 11) muy alta, muy arriba. Me deseó un buen partido, les agradezco a los dos por todo”, detalló en una entrevista con TyC Sports.

Matías Soulé también reveló por qué juega con una de sus medias agujereada: "Me lo hice por los calambres, a veces me agarran en los gemelos y por eso me hice el agujero".