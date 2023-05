Belgrano y Talleres no defraudaron y repartieron puntos

Belgrano y Talleres de Córdoba empataron 1 a 1 en un emotivo y vibrante partido que se jugó ante unas 35.000 personas en un colmado estadio de barrio Alberdi, válido por la decimoséptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El goleador "celeste" Pablo Vegetti anotó la apertura del marcador a los 45 minutos del primer tiempo, mientras que en el complemento, el ingresado Nahuel Bustos marcó la igualdad para el elenco de barrio Jardín.

En la primera etapa el arquero de Belgrano Nahuel Losada le contuvo un tiro penal al uruguayo Michael Santos, y sobre el final se fue expulsado el defensor "Celeste" Alejandro Rébola, por doble amonestación. La "T" acumula, de esta manera, cuatro encuentros sin derrotas con tres victorias y un empate, alcanzando los 31 puntos, para compartir la tercera posición junto a Estudiantes de La Plata; en tanto que el "Pirata" suma 28 unidades y continúa acumulando una buena base en el torneo que marca su vuelta a Primera División.

Mejor comienzo de Talleres, con un par de aproximaciones, pero primero Lozada tapó un remate de Villagra, luego Garro quien desvió su tiro cuando recibió sin marca en el vértice del área grande y más tarde Rébola casi convierte contra su propio arco tras un buscapié enviado por Valoyes desde la derecha. El "Celeste" de a poco buscaba asentarse en el campo, y para eso enviaba pelotazos largos a Vegetti, para que el delantero la aguante en campo rival apostando a lastimar de pelota parada, y comenzaba a aparecer la claridad de Bruno Zapelli. Y fue en un tiro libre a los 19 minutos que tuvo la primera intervención Guido Herrera defendiendo el arco de la "T", esforzándose para descolgar el buen remate de Gabriel Compagnucci.

Se abrió el juego y de esa manera comenzaron a aparecer más espacios para los veloces delanteros de Talleres, y apareciendo de sorpresa por derecha el paraguayo Ramón Sosa ingresó al área con pelota dominada y luego de eludir a dos rivales Rebola lo tocó abajo para que Rapallini sin dudar marque penal. Pero el uruguayo Michael Santos no pudo batir a Nahuel Losada, que se tiró a la izquierda y contuvo el tiro del atacante "albiazul" para que las redes sigan sin moverse. Se animó Belgrano luego de esa acción y minutos más tarde contó con una muy clara cuando Ibrahim Hessar desperdició un mano a mano ante Herrera, que se lució achicando a tiempo el fuerte remate del delantero local. Se iba la primera etapa y el "Celeste" se encontró con la ventaja cuando el oficio de Vegetti hizo lo suyo, se anticipó a todos en el área chica a la salida de un córner desde la derecha y mandó la pelota al fondo del arco de Herrera, quien no tuvo reacción y no pudo evitar el 1 a 0 para el local.

Comienzo intenso fue el que propuso Talleres en el complemento, atacó a su rival por todo el frente de ataque, aunque dejaba muchos espacios atrás, por lo que los dirigidos por Guillermo Farré se ilusionaban con poder aumentar de contra. Ya en cancha Bustos era aún más amplia la propuesta ofensiva de la "T", con Sosa por la izquierda, Valoyes por derecha, Garro en el medio y arriba Santos, se tornaba incontenible para el fondo local. Y en una jugada en la que participaron los nombrados anteriormente, la pelota le llegó a Bustos en el área, el delantero se tomó su tiempo para hacer pasar de largo a Rébola y Meriano y clavar un zurdazo potente junto al palo derecho de Losada, que nada pudo hacer para evitar el 1 a 1.

Luego del empate dispuso otro par de oportunidades Bustos, pero no estuvo preciso para definir y poner en ventaja a los suyos. La intensidad del juego bajó en los minutos finales, y siempre fue Talleres el que más propuso para alzarse con la victoria, y hasta lo tuvo sobre el cierre con una corrida de Sosa, pero Rébola bajó al delantero paraguayo antes de pisar el área para quedar cara a cara con Losada. La expulsión del defensor de la "B" no se sintió, ya que faltaban escasos cinco minutos para el cierre del juego y Farré mandó a la cancha a Diego Novaretti para fortalecer la defensa en el final.