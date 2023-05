La pandemia terminó pero quedó el home office: cómo afectó a los trabajadores marplatenses

La pandemia introdujo casi a la fuerza el trabajo en casa o home office y a pesar del levantamiento de las restricciones iniciales y del fin de la emergencia sanitaria por el Covid-19, decretada días atrás por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta modalidad laboral en el mundo, en algunos casos llegó para quedarse y aceleró cambios profundos en la forma de trabajar.

“Comenzaron con la pandemia y ahora a pesar que terminó la emergencia sanitaria, muchos trabajadores siguen con esa modalidad aunque son los menos. Se da más home office en tareas de administrativos, bancarios, agencias de seguro, telefonía o en la informática. Y es porque le conviene tanto al trabajador como a la empresa, porque bajan mucho sus costos operativos”, manifestó José Luis Rocha, secretario general de la CGT Mar del Plata.

En diálogo con 0223, Rocha explicó que esta singularidad, se da “porque a las empresas les conviene por los ahorros que tienen por el consumo de electricidad, calefacción, internet y además de los costos por el alquiler”, lo que derivó a su entender en que algunas actividades comerciales “se hayan reconvertido” por el uso de la tecnología.

Por otra parte, el dirigente metalúrgico, que representa a la central obrera en la ciudad, recordó que al principio de su implementación, en medio del aislamiento obligatorio, no todas eran buenas para el home office. "Las personas trabajaban en sus casas y el teléfono o la internet la pagaban ellos. Pero paulatinamente se fue resolviendo luego de los reclamos", apuntó Rocha.

José Luis Rocha, titular de la CGT Mar del Plata. Foto: 0223

Se redujo la atención de reclamos en forma presencial

Algunos rubros vinculados a la atención al cliente en la telefonía celular, la contratación de seguros o las empresas de software, fueron las actividades donde el teletrabajo se inició durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus y luego de la flexibilización de las medidas sanitarias, continuaron bajo esa modalidad.

Las empresas de telefonía celular se amoldaron rápidamente al trabajo en casa y con el uso de una computadora y una buena conectividad, suplieron las gestiones de reclamos de manera idéntica a que lo hacían en los centros de atención telefónica. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio confirmaron a 0223 que la mayor parte de los empleados de call centers de Mar del Plata siguen trabajando desde sus casas. “Cerca de un 75% de esos trabajadores hacen sus tareas en forma virtual, en Atento, Aegis y en menor medida en GSA”, señalaron desde el gremio mercantil.

Según pudo saber este medio, similar situación se percibe en la atención personalizada de las compañías líderes de telefonía celular: las multinacionales redujeron esa plantilla y muchos trabajadores pasaron a cumplir con distintas tareas pero desde la comodidad de su hogar.

Los call centers casi vacíos: los trabajadores atienden desde su casa. Imagen ilustrativa: 0223.

Esto también sucedió en las empresas de seguros, que con la pandemia de Covid redujeron su atención de reclamos de forma presencial. “Las compañías han achicado los horarios de atención, han puesto muchos reclamos vía web, incluso los choques de terceros no se reciben más en forma presencial. Y como hay mucha gente mayor o que no tiene mucho manejo de informática, eso lo hacemos nosotros como favor y a veces hasta recibimos las quejas cuando la otra compañía no les paga”, advirtió Pablo Ariel Castro, presidente de la Asociación Marplatense de Productores Asesores de Seguros (Ampas).

Los reclamos por choques de terceros se atienden solo en forma virtual. Foto ilustrativa: 0223.

El manejo de la tecnología para el trabajo diario no fue mayor dificultad para los empleados de las empresas TIC, que vieron ese “salto” como algo casi natural. “En las empresas de software es muy fácil implementarlo porque en la mayor parte de los casos, trabajan continuamente con archivos o cosas que están en la nube. Entonces, dándole una notebook a la persona que tiene que laburar, se resuelve el tema y es muy rápido implementarlo”, explicó a 0223, Bernardo Martínez Sáenz, titular de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aticma) Mar del Plata.

Para el referente de las empresas TIC de la ciudad, otra cuestión que favoreció la rápida inserción del home office, “es que el trabajador es gente muy acostumbrada a usar plataformas de comunicación como whats app, mails o chat específicos como slack, el chat de gmail o por videoconferencias. Todo esto hace que el teletrabajo sea fácil y no se presenta como un desafío”.

Entre las ventajas que destaca Martínez Sáenz figuran el “gran abanico” que les genera a los empleadores el contratar a gente de lugares más remotos y también para el empleado, que evita el traslado y el bienestar de poder hacer sus tareas cómodo, desde un sillón.

“Como contra está el vínculo que se genera entre las personas del equipo de trabajo, que es poco y eso es algo que lo conversamos entre los empresarios del sector TIC de Mar del Plata. Además el sentido de pertenencia al equipo de trabajo es menor. Y en los más chicos, con un perfil de junior, es que al no tener a nadie cercano para preguntarle o de confianza por el vínculo, hace que mandar un whatsapp no sea lo mismo. Y hace que tarde más la inducción y peor. El para el empleador saber ese nivel de compromiso y la evaluación es más difícil de verlo”, razonó.

La opción ideal, según el referente TIC, es el modelo “híbrido”, que combina ambos modelos. “Si tenés un espacio en la oficina, generamos situaciones para motivar a la gente, haciendo algún almuerzo más relajado y propiciar un lugar cómodo. Y a su vez, que el lugar sea apto para que, si alguno quiere conectarse en forma remota, lo pueda hacer. En Mar del Plata la mayoría está en la modalidad híbrida, muy pocas lo hacen de manera full y que lo hagan sin home office”, completó.