“Aprendía a ver la vida con ojos más lindos” sostiene Delfina Santamaría, a la hora de hablar de su primer libro. Un viaje del barro a la risa (Brujas – 2023) son las experiencias de la autora, a lo largo de tres años, en diversas partes del mundo como Sidney, Málaga y Puerto Escondido. Pero también reflejan el proceso de maduración de una joven que atravesó la repentina y prematura pérdida de un hermano. La escritura sentida y practicada como un proceso terapéutico, provocó el tiempo para reflexionar: “Fue un proceso hermoso, pero intenso. Hoy, con el diario del lunes, puedo decir sin dudas que es un proceso sanador, liberador. Pero, mientras lo vivía, hubo días que dudé. Las reflexiones son, sin dudas, las protagonistas, tanto del libro como del proceso terapéutico que atravesé con el mismo. Haber ejercitado el hábito de reflexionar sobre lo vivido es una de las herramientas que me llevó a poder expresar el sentir en el papel” sostiene la autora.

- ¿Las ciudades donde se escribió tuvieron algo que ver con el contenido o solo fue el factor de la distancia y la casualidad de que estuvieras en ellas?

- Diría que fue más la casualidad de estar habitando esas ciudades en paralelo a estar transitando el proceso de escritura. Aunque algunas, como Puerto Escondido en México, me transmitieron tal magia y energía que siento que también influyeron en las narrativas.

Delfina Santamaría durante la presentación del libro en Lobería.

Delfina Santamaría confiesa que el título fue lo que más le costó. Encontrar una frase que representara lo que las personas iban a encontrar en el libro fue un arduo trabajo. Pero aclara, “Hay un claro camino de liberación de un duelo expresado a lo largo de las trece historias que componen el libro. Sentía que eso tenía que estar expresado, sin caer en oraciones demasiado explícitas. Por días pensamos distintas opciones hasta que surgió Un viaje del barro a la risa y en ese instante supe ese era el título perfecto para el libro”.

- ¿Qué aprendiste en todo este camino de escritura?

- No sé si tengo la capacidad de resumir todo lo aprendido. Lo primero que se me viene a la mente para responder es que aprendí sobre mí, mis miedos, mis dolores, mis prejuicios. También sobre mi fortaleza. Me ayudó a ver todo el camino recorrido. Entendí que, si soltamos un poco el control y nos dejamos sorprender por la vida, y las personas que nos cruzamos en el camino, podemos llegar a lugares que creíamos imposibles. Es un proceso que me ayudó a cambiar la mirada sobre los demás. A mirarlos de una manera más amorosa y menos juzgadora. En resumen, creo poder decir que aprendí a ver la vida con ojos más lindos.

La autora nacida en Lobería tuvo la idea original de llevar un registro de su travesía por el mundo. Sin embargo, sostiene, “La escritura pasó a ser una herramienta para emprender un viaje de autoconocimiento y aprendizaje”. De eso se trata Un viaje del barro a la risa, de eso se trata el vivir.