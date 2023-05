Un fallo judicial que alimenta cuestionamientos, las deudas económicas de la Muni y el paso del presidenciable

Amistad no, compañeros de militancia sí: la Justicia descartó direccionamiento en un concurso

El juez en lo Contencioso Administrativo, Marcelo Fernández, falló en contra de seis empleados municipales que habían solicitado la anulación de un concurso interno realizado para cubrir un cargo jerárquico, por el presunto favoritismo con el cual habría actuado el jurado para favorecer al aspirante que resultó ganador. Tras un proceso de poco menos de dos años, el magistrado concluyó que no se acreditó ninguna de las tres objeciones que plantearon los demandantes, aunque curiosamente admitió los estrechos vínculos políticos entre un miembro del jurado y el concursante triunfador, en tanto militantes de la línea interna del radicalismo que responde al exintendente Daniel Katz.

El litigio judicial comenzó en septiembre de 2021, cuando los municipales plantearon la anulación del concurso interno realizado para ocupar el cargo de jefe del Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual había sido ganado por Gerardo Micas. Los señalamientos apuntaron principalmente hacia uno de los jurados, Roberto Ortea. En el conflicto incluso se involucró el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que le pidió al intendente la anulación del concurso.

La valoración del testimonio ofrecido por L.M.S es una de los aspectos nodales del fallo del titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°2: “aclaró que no es empleada municipal sino que conoce a ambos en su calidad de afiliada al Partido Radical, expuso que para ella la amistad se gesta entre quienes forman parte de una misma línea de conducción dentro del partido (afirmó que tanto Micas como Ortea militaban bajo la conducción de Daniel Katz), dado que no son muchas las personas que se aglutinan en cada cual (entre diez o quince personas) y comparten habitualmente asados y viajes”, relató Fernández. La conclusión dará tela para cortar: “si bien afirmó que había una amistad entre Katz, Micas y Ortea, dados los elementos que considera para inferir que puede forjarse un vínculo de tal tipo, la misma no parece concluyente; podría, o no, haber en ese marco un vínculo de amistad y sólo estar trabajando en conjunto con un móvil político, donde la frecuencia de trato podría estar causada en esta última circunstancia”.

Los denunciantes ya apelaron el fallo del juez Fernández. Foto: 0223.

El reconocimiento de que al concursante y el jurado los une una militancia en común en la UCR fue el aspecto central que retomó el abogado de los demandantes en la apelación para el fallo sea revisado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. “Agravia a mi parte que el a quo (NdR: el juez) haya considerado casi como una cuestión menor, la razón fundante y motivo principal de esta demanda, y vicio fundamental del acto administrativo impugnado, como es la violación por parte del miembro del Jurado del Concurso, Sr. Ortea, de su deber legal de excusarse de participar en el mismo, atento la relación de antigua amistad intima, manifestada con gran familiaridad y frecuencia en el trato, que mantenía y mantiene con el Sr. Gerardo Micas, relación que empañó y redujo las condiciones de imparcialidad y transparencia”, sostuvo.

En el fallo, Fernández no solo objetó lo referido a la presunta amistad entre los protagonistas del concurso, sino que también sostuvo que en caso de probarse, solo se trataría de uno de los tres miembros del jurado, el cual además no había sido recusado por quienes ahora hicieron la denuncia judicial.

Además, también rechazó los otros dos reparos formulados por los concursantes. Por un lado, la supuesta omisión por parte del jurado de fijar criterios objetivos de evaluación respecto del Plan de Trabajo que debía presentar cada concursante y, segundo, la presunta falta de ponderación de la antigüedad y antecedentes académicos y profesionales de los concursantes.

“Dichas alegaciones lucen de primera mano por demás genéricas desde que no concretizan ni evidencian cómo tuvo lugar el desequilibrio de trato con el que se perpetró el desvío en la finalidad del acto”, observó el juez, tras analizar detalladamente cada una. Además, agregó que el veedor municipal participó de toda la instancia, donde no hizo observaciones de este tipo, más allá de no haber estado de acuerdo con la puntuación otorgada tras las entrevistas. A su vez, expuso que el propio veedor al declarar en la causa “nunca afirmó que en el desenvolvimiento del procedimiento advirtiera algún trato preferente”.

En la prueba documental, se adjuntaron imágenes del jurado y concursante en actividades de la UCR junto a Freddy Storani y Katz,

Números sobre la hora

Sin sobresaltos, el oficialismo logró la aprobación de la Rendición de Cuentas 2022 del gobierno de Guillermo Montenegro, en una Sesión Especial del Concejo Deliberante marcada por los contrapuntos entre Juntos y el Frente de Todos. Horas antes del inicio del debate, el secretario de Hacienda, Germán Blanco, elevó un informe ampliatorio al que se había comprometido cuando expuso ante la Comisión de Hacienda. De allí, surgen datos resonantes.

Uno de ellos, el detalle sobre las deudas con proveedores, donde la Comuna cerró el 2022 con un saldo negativo de $2.051.831.578. El dato alimentó los señalamientos de la oposición donde se relativizó el superávit presupuestario de $174 millones que resaltó todo el oficialismo.

En el reporte, se observa que las deudas corresponden a 74 proveedores de todo tipo. Casi la mitad de la deuda es con el Instituto de Previsión Social (IPS): $652 millones corresponden a contribuciones patronales y $387 millones a aportes patronales. Las obligaciones que tiene la Municipalidad en tanto empleador también deja algunos números de relieve: al 31 de diciembre adeudaba sueldos por $94 millones y un pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo por $35 millones. En cuanto a las cuentas comerciales, el endeudamiento más significativo era con Supermercado Toledo, por $96 millones.

El informe ampliatorio se conoció en la previa de la Sesión Especial. Foto: Prensa HCD.

Los aportes por los guardavidas y la cantidad de municipales

La documentación elevada por Blanco también sirvió para despejar otro cuestionamiento que formuló el Frente de Todos, referido a cierto retraso en el cobro del dinero que los balnearios privados deben aportar al Fondo Unificado del Servicio de Seguridad en Playas. Con la municipalización de los guardavidas del sector privadoen 2021, se pasó a un nuevo esquema donde los balnearios deben realizar aportes económicos por los sueldos que ya no deben pagar directamente.

Del total de $138.144.556 que debían abonar los privados, al 9 de mayo de este año se debían $674.812, una porción menor a la que se insinuaba desde la oposición. Ese total corresponde a las cuentas de 11 balnearios, sobre 54 que tienen obligaciones.

Por otro lado, el gobierno ofreció un detalle sobre un tema de recurrente polémica: la cantidad de empleados municipales. Según el Ejecutivo, durante el Ejercicio 2022 hubo 6.604 cargos activos, de los cuales en todos los meses se ocuparon menos de los habilitados. El piso se registró en octubre, con 5.722, mientras el techo se obtuvo en noviembre- presuntamente con la incorporación de guardavidas-, con 6.452. Allí no se incluye a los docentes municipales, que tienen su propia dinámica y no se contabilizan por cargos, sino horas cátedra: en total hubo 13.288 aprobadas.

El gobierno dio a conocer la cantidad de municipales. Foto: 0223.

Un presidenciable y las especulaciones

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, mantuvo una intensa agenda de gestión y política en Mar del Plata, donde firmó un convenio de colaboración turística con Montenegro, visitó al rector Alfredo Lazzeretti y al Astillero Naval Federico Contessi. Subido a la tarea de construir un “frente de frente” como superación de la “maldita grieta” –concepto que repitió ante la prensa marplatense-, el mandatario provincial se mostró acompañado por Florencio Randazzo, a quien muchos señalan como posible candidato en territorio bonaerense.

Al encuentro con Montenegro algunos buscaron mostrarlo como una señal política, si bien se trataba de un acto institucional por la firma de un convenio. Sin embargo, la presencia del diputado nacional Randazzo en la primera línea del evento alimentó las especulaciones, dado que no tiene ningún rol institucional que lo vincule a Córdoba, Mar del Plata o al turismo, donde ni siquiera integra dicha comisión en la Cámara Baja del Congreso Nacional. “No lo tengo decidido”, admitió más tarde el intendente local sobre su destino electoral, sumando más ingredientes al análisis político.

Con base en la Undmp, el Partido Socialista marplatense recibió con honores a Schiaretti. En el encuentro estuvieron el rector Alfredo Lazzeretti y el secretario general del PS vernáculo, Pablo Zelaya Blanco. El partido que supo conducir los destinos de la ciudad durante gran parte del Siglo XX aún debe decidir sus alianzas electorales, donde a nivel municipal en 2021 acompañó a Acción Marplatense. El último fin de semana se frustró el Congreso Nacional convocado en Rosario ante la la falta de quórum, donde congresales resisten las alianzas con Juntos por el Cambios y el peronismo que se impulsan en algunos distritos desde la presidencia en de Mónica Fein.

Una "nueva generación" de municipales busca destronar a Gilardi

Con Ricardo "Piki" Delacroix a la cabeza, la Agrupación 8 de noviembre se presenta como "La nueva generación" de trabajadores municipales que pretende arrebatarle el Sindicato al grupo que conduce Antonio Gilardi desde hace más de 25 años.

Con el lema "Por y para l@s compañer@s", la lista 2 "Celeste y Blanco" busca reconocer las problemáticas de las distintas dependencias para lograr soluciones efectivas que permitan "recuperar el orgullo de ser municipal".

"Promovemos la participación activa de todos a través de una gestión transparente, para lograr un entorno laboral justo y equitativo", afirman a través de la cuenta de Instagram de la Agrupación.

Entre los principales nombres de la lista figuran Fabio Echazarreta como secretario Adjunto y César Zabala en la Secretaría de Organización. Se destaca además la presencia de Alma Cristal Barraza como secretaria de la Mujer. Se trata de la operadora del SAME que, con tareas de reanimación, en 2022 le salvó la vida a un bebé que ingresó inconsciente.