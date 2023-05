Alvarado le dio la mejor bienvenida a "Pancho" Martínez

Festeja Alvarado. El "torito" golpeó rápido y ganó en confianza. En el complemento, cuando bajó el nivel, logró sostener el arco en cero y no sufrió. (Fotos: Diego Berrutti)

Alvarado se fue del Minella con buenas sensaciones y tres puntos muy importantes para salir del último lugar de la tabla. La primera presentación de José María Martínez terminó como esperaba, con un triunfo y la tranquilidad para trabajar de cara a lo que viene e intentar darle más continuidad al rendimiento. Pero el primer paso está dado, el primer tiempo del "torito" fue muy bueno y, a diferencia de otros partidos, fue contundente. En el complemento, esa necesidad de ganar lo fue replegando, se apoyó en el trabajo de los centrales y (como siempre) Lungarzo, y festejó el 2 a 0 sobre Guillermo Brown de Puerto Madryn por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Seguramente el primer tiempo de Alvarado haya sido lo mejor que mostró en lo que va del torneo. Ante la molestia de Albertengo, "Pancho" Martínez sorprendió con la inclusión de Sebastián Ramírez como centrodelantero y le salió bárbaro. Porque de entrada se movió bien y se entendió con Vadalá y Fernández, y a los 9' hizo una aparición bien de "9" para cabecear al gol un excelente centro de Ihitz desde la izquierda. El local estaba cómodo con el partido, el sistema de cinco defensores para defender, se transformaba en tres cuando avanzaba y rodeaba bien a Lamardo y Bellocq en el medio. Guillermo Brown estaba sorprendido pero también mostraba cosas interesantes de mitad de cancha en adelante, sobre todo a partir de la conducción del experimentado Martín Rolle. Pero no las supo aprovechar y lo pagó muy caro.

El "torito" estaba para más, presionaba alto y obligaba a errores en el fondo de la visita. En uno de esos, Vadalá interceptó un pase del arquero Ramírez, no se apuró cuando el arco estaba desguarnecido pero tenía poco ángulo, se tomó un segundo y asistió a José Luis Fernández que entró por la derecha y, de primera, empujó al gol: 2 a 0 a los 17' y todo tranquilidad en un Minella con mucha gente pese al intenso frío. El resto del complemento siguió siendo favorable a los marplatenses, que dejaron algunas chances en el fondo que fueron bien resueltas, principalmente por los centrales, mientras que en ataque le faltó justeza para convertir algún gol más y llegar con todo liquidado al descanso.

El desgaste del primer tiempo se sintió en el complemento. No pudo sostener esa presión tan alta y le costó agarrar la pelota. Como contrapartida, el ingreso de "Pitu" González le dio la claridad que le faltaba a la visita y empezó a acercarse al arco de Lungarzo. El arquero tuvo todo el trabajo que no tuvo en la etapa inicial, sacó con esfuerzo un derechazo de Rodríguez y tuvo una barrera defensiva luego de que el exAldosivi se patinara y sus compañeros no pudieran terminar de empujar.

Los cambios no modificaron demasiado al desarrollo, sí le dieron un poco más de frescura para no dejar jugar algunos metros más adelante, y le agregaron solidez a un fondo que sacó todo lo que pasó cerca. Si no fueron los centrales fue Juan Manuel Lungarzo (siempre decisivo), los que mantuvieron el cero e impidieron que el sufrimiento aparezca en el final, donde todos fueron a saludar a la gente, esa gente que puso el pecho en una muy fría tarde y se fueron cantando por calle Canosa.