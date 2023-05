Con el marplatense Matías Soulé, Mascherano dio la lista de la Selección

Matías Soulé vuelve al predio de Ezeiza como una de las figuras de la Selección que buscará el título mundial Sub 20.

El entrenador de la Selección Argentina, Javier Mascherano, oficializó la lista de 21 futbolistas que disputarán el Mundial Sub 20 que se realizará en nuestro país del 20 de mayo al 11 de junio. Entre los convocados, resalta la presencia del marplatense Matías Soulé, de Juventus de Italia.

Argentina se encontró con una chance inmejorable luego de que la FIFA le quitó la sede a Indonesia, que no permitía la participación de Israel, y la AFA se movió rápido y la trajo para nuestro país, lo que no sólo le dio la organización, sino también la clasificación que no había podido obtener en el Sudamericano. Pese a eso, el conjunto de Mascherano arranca el certamen como uno de los candidatos al título.

El marplatense Soulé, surgido en Argentinos del Sud, formado en Kimberley y con un paso por Vélez antes de dar el salto a Juventus de Italia, es una de las grandes figuras y una de las máximas promesas del fútbol nacional. Ya estuvo siendo observado por Lionel Scaloni, que lo convocó a la mayor en algunas oportunidades para que trabaje con los actuales campeones del mundo. En el mismo lugar que él se encuentran Alejandro Garnacho (Manchester United) y Nicolás Paz (Real Madrid), que no fueron autorizados por sus clubes, lo mismo que Facundo Buonanotte (Brighton), al que le permitían venir pero ya con el certamen comenzado.

De todas maneras, hay otros futbolistas que están en el exterior y vendrán a jugar el Mundial. El central Román Vega (exFerro, actualmente en el Barcelona B), Mateo Tangolongo (Sporting de Portugal), Máximo Perrone (Manchester City), Valentín Carboni (Inter) y Luka Romero (Lazio). Del resto, que disputan la Liga Profesional en Argentina, se destaca la presencia de Valentín Barco, el lateral izquierdo de Boca, que tampoco había formado parte del Sudamericano.