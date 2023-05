Dólar mep ¿bueno, bonito y barato?

Algo parecido. En principio empecemos por definir qué este este dólar del que tanto se habla sobre todo en épocas de crisis cambiarías.

El dólar MEP o también Dólar bolsa surge de una operación bursátil a partir de la compra de ciertos bonos en pesos como el AL30 o GD 30 que permiten ser vendidos en moneda norteamericana.

Es así una de las formas de comprar la divisa estadounidense de forma legal, con pocas restricciones y de manera rápida y segura. Decíamos que consiste en la compra de un bono en pesos y, tras adquirirlo, su venta en dólares. De esta manera, el tipo de cambio se calcula a partir de la división entre el precio en pesos y la cotización en dólares.

A su vez, los intermediarios financieros mediante los cuales se compra el dólar MEP como por ejemplo las reconocidas plataformas de inversión (IOL, Cocos) cobran una pequeña comisión de entre el uno y el dos por ciento total entre la compra y la venta de los activos. Los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado.

Por qué elegir dólar MEP

Hoy es el más barato del mercado. A esta hora cotiza 432 pesos. Lejos de los 500 pesos que supo alcanzar el mercado de cambios en la Segunda parte de abril y alejado también del blue que roza los 479 pesos. Hoy es el más elegido ya que su valor parece subsidiado. Uno de los motivos es que luego de la corrida el gobierno está interviniendo el mercado de los paralelos financieros para controlar su valor.

Otros beneficios: Es una forma de adquirir divisa extranjera de forma legal y permite hacerse de los dólares rápidamente en la cuenta bancaria sin necesidad de moverte de tu casa, a diferencia del dólar ilegal o "blue" con la inseguridad que conlleva.

Otra ventaja, es que no tiene cupo limitante ni exige requisitos para su compra. Un dato que sí es importante tener en cuenta es el período de parking que es un plazo obligatorio que se debe cumplir cuando se compra bonos en pesos y queremos venderlos para recibir dólares. Por lo general, es de un día para el otro. 24 horas.

Paso a paso para comprar dólar MEP o dólar Bolsa

Para comprar dólar MEP o dólar bolsa se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir una cuenta en un bróker local: para conseguir el dólar bolsa es necesario abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local. Para operar, se deberá abrir una cuenta en alguna de las empresas intermediarias, que son gratuitas. Para ello, hay que completar unos simples formularios y verificar la identidad.

Depositar fondos: una vez abierta la cuenta de inversiones, es necesario depositar el monto de dinero que la persona quiere cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Antes de operar, debe tener habilitado el CBU de la cuenta bancaria en dólares para depositar el dinero allí.

Comprar el bono GD30 o AL30 en contado inmediato (CI): para adquirir el dólar MEP hay que comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato (CI). Para esto, la mayoría de los inversores utiliza el bono GD30 porque tiene un alto volumen de operaciones y su cotización es más estable.

Esperar un día hábil con el activo en cartera: el interesado deberá hacer un día hábil de parking, que consiste en un tiempo de espera establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta.

Vender los bonos en dólares: una vez pasado el período de parking, la persona puede vender los activos. Para ello, debe seleccionar la opción “Contado Inmediato” con la etiqueta AL30D/GD30D. Allí deberá determinar el número de bonos que se quieren vender y elegir el precio de mercado. Cuando se haya realizado la operación, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker listos para ser transferidos a la cuenta bancaria. En la mayoría de los casos la transferencia se realiza de forma automática por el propio broker. Es decir los dólares van directo a tu cuenta bancaria en dólares previamente ingresada.

Requisitos previos

Existen algunos requisitos a tener en cuenta para acceder al también llamado dólar Bolsa: uno de ellos es no mantener subsidios en tarifas. Si los tenes y operas dólar financiero la ayuda estatal se cae.

Si estuvieras registrado en el RASE y buscaras darte de baja a esos subsidios para poder acceder a la compra del dólar MEP será necesario:

Ingresar al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Luego ingresar al sección “Modificar o eliminar la solicitud”.

Una vez allí habrá que ingresar el número de gestión que se obtuvo cuando se pidió el subsidio, el DNI y un correo electrónico.

Finalmente, cliquear la opción "eliminar la inscripción".

Otros requisitos para poder comprar dólar MEP

No haber comprado dólar ahorro durante los últimos 90 días corridos y comprometerse a no comprarlo en los próximos 90 días.

No ser beneficiario programas o ayudas sociales.

No ser cotitular de una cuenta bancaria: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta.

No contar actualmente con un plan de refinanciación de tarjetas o préstamos en pesos.

No haberse beneficiado del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022.

Contar con ingresos declarados para realizar la operatoria.