Alvarado va a San Telmo con el objetivo de no quedar último

Una vez más, Osvaldo Nartallo se pone el traje de bombero y tiene que salir a bancar la parada en un momento complejo de Alvarado. Tan mal no le ha ido. En las dos veces anteriores, consiguió un triunfo ante Guillermo Brown de Madryn y un empate ante Flandria, ambos en el "José María Minella". Ahora, tras la salida de César Vigevani, visitará desde las 15.30 a San Telmo, el colista de la Zona A, por la 15ta fecha de la Primera Nacional.

Lo que sabe el hincha del "torito" y le sienta bien, es que no habrá inventos. El inodoro en el baño, la heladera en la cocina, acomodar un par de piezas y saber que el resto es responsabilidad de los jugadores. Nartallo, en cada uno de sus pasos, hizo lo mismo, trató de devolverles la confianza perdida y tiene un ladero como Ezequiel Ceballos, que conoce muy bien el club, y también puede tocar la fibra de los futbolistas para afrontar este momento.

El problema más grande que tendrán, será en el lugar del volante central, ya que con Julián Vitale lesionado y Franco Bellocq expulsado, no tiene un "5" natural y deberá rodear de la mejor manera al que le toque en esa posición. La cancha chica, con mucho juego aéreo, será otra situación a tener en cuenta por el cuerpo técnico interino frente a San Telmo, que levantó con la goleada frente a Flandria y quiere salir del fondo de la tabla.

Mientras tanto, la dirigencia encabezada por Emiliano Montes continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador. Nombres sonaron muchos, algunos se tantearon, otros se ofrecieron, siempre están los que se instalan, pero lo cierto es que aún no hay nada concreto y todo apunta al choque en la Isla Maciel para no caer al último lugar.