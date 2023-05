EN VIVO: Aldosivi se repuso de un rápido empate y saca dos goles de ventaja ante Racing de Córdoba

Bajo la lluvia en el Minella, Aldosivi vence a Racing de Córdoba 3 a 1 en el primer tiempo, por la fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional.

El "Tiburón" se puso en ventaja a los 22` por un penal muy bien ejecutado por Facundo Pereyra; pero al visita salió del medio, y treinta segundos después el lateral Ian Escobar fue al piso para barrer, y con su mano tocó la pelota dentro del área. El árbitro sancionó penal y Franco Coronel no falló.

Sin embargo, a los 28´ llegó un tiro de esquina enviado por Pereyra, y Manuel Guanini ganó en lo alto y puso el 2 a 1. Rápidamente, a los 32´ el delantero Claudio Riaño definió de forma exquisita por encima del arquero rival tras un pelotazo de Escobar y anotó el 3 a 1 parcial.

El "Tiburón" buscará reponerse de dos derrotas consecutivas y cuatro fechas sin triunfos. Con apenas 12 puntos, está a tres del último, Chaco For Ever. Una situación que preocupa a sus hinchas, ya que hoy estaría luchando por no descender. De todas formas, la tabla de posiciones está ajustada, y hoy los marplatenses están también a siete puntos del quinto puesto. Un par de buenos resultados, lo reacomodarían.

SEGUÍ EL MINUTO A MINUTO: