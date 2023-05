Círculo quiere salir del fondo en el debut de Damián García

La zona está pareja arriba y pareja abajo. Hoy Círculo apunta a esa última tabla, para tratar de estar siempre fuera del último lugar, que decretará uno de los descensos. Y este domingo, en el debut de Damián García como entrenador, tiene la oportunidad de dejar a dos equipos por debajo, por diferencia de gol. Su rival será Santamarina de Tandil, uno de los que tiene tres puntos más, a las 15 en el "Guillermo Trama", en la novena fecha, última de la primera rueda de la Zona 1. El otro que puede superar es Sol de Mayo de Viedma, que sufrió una dura derrota 4 a 1 ante Germinal de Rawson como local.

El exentrenador de Independiente de San Cayetano no tuvo mucho tiempo para trabajar, pero intentó en estos días inculcar parte de su idea y que los jugadores vayan entendiendo de a poco lo que pretende. De todas maneras, no habrá mayores variantes respecto al equipo que viene jugando. Sí tendrá dos cambios obligados, respecto a los once que jugaron ante Liniers hace dos semanas, en la única victoria hasta el momento de Círculo, porque Guillermo Pfund (rodilla) y Damián Schvindt (muscular), están lesionados y quedaron fuera de la lista de convocados.

En el rival, conducido por Jorge Izquierdo, no estará el delantero Emiliano López, exgoleador de Alvarado, que convirtió el tanto que le dio el ascenso al "torito" en 2019.