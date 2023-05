Saludos de Scaloni y Bianchi, y un golazo: así fue el homenaje de Vélez a "Poroto" Cubero

El marplatense Fabián Cubero tuvo su merecido homenaje con un partido despedida en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, el club que lo formó y donde disputó la totalidad de su carrera a excepción de dos temporadas. "Poroto" recibió el afecto de familia, amigos, excompañeros y a la distancia Lionel Scaloni -compañero suyo en la Selección argentina campeona mundial Sub 20 en Malasia- y Carlos Bianchi le enviaron videos con sus saludos.

Con 633 partidos, Cubero es el futbolista con más partidos en la historia de "El Fortín". Anotó 17 goles y conquistó 7 títulos desde su debut en primera en 1996.

El exdefensor y mediocampista estuvo acompañado de su pareja, Mica Viciconte y el hijo que tienen en común, Luca, que también este sábado celebró su cumpleaños. También las hijas que tuvo con Nicole Neumann (Indiana, Allegra y Sienna).

Entre los presentes, estuvo el mítico exarquero José Luis Chilavert, José Pekerman, el preparador físico marplatense Julio Santella -mano derecha de Bianchi-, Julio Cesar Falcioni, Hugo Tocalli, Bernardo Romeo, Nicolás Diez, Diego Quintana, Sergio Goycoechea, Ricardo Gareca y la medallista olímpica Paula "Peque" Paretto, entre otros.

En el medio, se jugó un partido de dos tiempos de 25 minutos y donde el partido terminó 7-5 a favor de uno de los equipos -se dividieron en camisetas blancas y azules de Vélez- y "Poroto" Cubero anotó tres goles. En el entretiempo, el líder de Ráfaga Ariel Pucheta brindó un breve show.

Fue emotivo también el momento en que la pantalla del Amalfitani mostró un video enviado especialmente por Lionel Scaloni a su amigo Cubero, desde Mallorca: "Sabés que me hubiera encantado estar pero los compromisos no me permiten estar ahí. Pero desearía con todas mis ganas estar y darte un fuerte abrazo a vos. Te mereces este partido, este homenaje, por todo lo que le diste al club y por todo lo que el club te dio a vos. Es mutuo y bien merecido. Que disfruten de este día, tanto la gente de Vélez como vos y todos los chicos que vayan a jugar el partido, especialmente a los chicos de la selección Sub 20 de Malasia y todos los chicos que pasamos ese proceso Y saludo también a la gente de Vélez. Te mando un abrazo grande Poro, te quiero un montón, a vos y a tu familia. Y bueno, la amistad perdurará para siempre. Chau amigo”, expresó el entrenador de la selección argentina campeona del mundo en Qatar.

Tras pedirle al árbitro el pitazo final, Cubero se dirigió a los hinchas, emocionado: "Jugué 22 años en esta hermosa Institución y fui feliz en el fútbol gracias a ustedes. Agradezco a todos por vivir esta noche inolvidable. Gracias a todos por estar acá para mí. Gracias a los hinchas. Gracias a mis compañeros que me hicieron crecer. Gracias a los DT que me acompañaron. Gracias a la gente del club, de utilería a dirigentes. Acá fui muy feliz", finalizó el marplatense.