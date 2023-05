Piden mejorar los pisos del Polivalente de Arte: estudiantes de danza se clavan astillas en los pies

A través de un escrito, madres, padres y alumnos del Instituto Polivalente de Arte (ESEA Nº 1) de Mar del Plata exigieron a las autoridades educativas por distintas obras de infraestructura, entre ellas la mejora de los pisos de madera, que genera mayores inconvenientes a los estudiantes de danza, incluso provocando lesiones.

“Resulta inadmisible que los alumnos y alumnas y docentes tengan que llevar adelante sus clases en aulas donde no se pueden utilizar zapatillas de punta, media punta porque no pueden tirarse al piso porque los mismos no se encuentran en condiciones para desarrollar las actividades propias de la especialidad. Los chicos se clavan astillas, sufren resbalones o torceduras a causa del mal estado de las instalaciones”, contó María Dolores López, mamá de una alumna del Polivalente.

En declaraciones a 0223, la mujer sostuvo que los reclamos son “históricos” y que luego del retorno a la presencialidad postpandemia, los inconvenientes de infraestructura se multiplicaron con una matrícula que asciende a los casi 600 estudiantes.

“Estas falencias de infraestructura afectan a los estudiantes de primero a sexto año, tanto en el aprendizaje de los zapateos, que requieren de una estructura de pisos que permita el repique, afectando no sólo la calidad de los aprendizajes, sino también su salud repercutiendo en sus articulaciones. Una nena se clavó una astilla que parecía un escarbadientes y otra nena chiquita tuvo una lesión por el esfuerzo de correr los pesados bancos, ya que los auxiliares, por estatuto, no hacen por un tema de ART”, señaló la mujer.

Asimismo, los padres advierten que la institución de Alberdi y Santa Fe “cuenta con 3 baños: 1 para varones, 3 mingitorios y un inodoro- y dos para mujeres, con 5 inodoros en total“ para casi 600 estudiantes.

Por otra parte, en la carta enviada a los consejeros escolares y autoridades del Consejo Escolar, los padres manifestaron su preocupación porque el estado del colegio genera “un incremento de la brecha entre instituciones públicas y privadas”.