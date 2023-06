El "Clásico de La Perla" se roba la atención de la undécima del "Emiliano Martínez "

Queda poco para el final de la Primera Fase del Torneo "Emiliano Dibu Martínez" y cada partido es una final. Algunos ya tienen marcado el destino y otros se ilusionan con meterse en Zona Campeonato. En ese grupo, están Norte e Independiente, que hoy pelean por un lugar, y se enfrentan desde las 15.15 a la vera de la ruta 2 en el tan esperado "Clásico de la Perla". El encuentro será transmitido por streaming a través de "De Local", la coproducción de El Aguante MdP y Rompiendo Redes desde el "Carlos Horacio Miori".

Programa de partidos

Cancha: Alvarado

12hs, Alvarado vs Mar del Plata (Sampietro, C. Ríos y Chávez)

13:30hs, Alvarado vs Mar del Plata (Chávez, Sampietro y C. Ríos)

15:15hs, Alvarado vs Mar del Plata (Mella, Chávez y Sampietro)

Cancha: Boca

12hs, San Isidro vs El Cañón (Tua, Ramírez y Gallo)

13:30hs, San Isidro vs El Cañón (Gallo, Tua y Ramírez)

15:15hs, San Isidro vs El Cañón (Millas, Gallo y Tua)

Cancha: Libertad

13:30hs, Libertad vs Peñarol (Rúa, Monsalves y Miranda)

15:15hs, Libertad vs Peñarol (Miranda, Rúa y Monsalves)

Cancha: Al Ver Verás

12hs, Al Ver Verás vs General Urquiza (Ferreyra, Silvero y Scuffi)

13:30hs, Al Ver Verás vs General Urquia (Scuffi, Ferreyra y Silvero)

15:15hs, Al Ver Verás vs General Urquiza (Funes, Scuffi y Ferreyra)

Cancha: San Lorenzo

12hs, Cadetes vs Racing (Zagaglia, Ordóñez y Espinillo)

13:30hs, Cadetes vs Racing (Espinillo, Zagaglia y Ordóñez)

15:15hs, Cadetes vs Racing (Llona, Ghiglione y Zagaglia)

Cancha: Chapadmalal

13:30hs, Los Andes vs Almagro Florida (González, Ruíz Díaz y Baquero)

15:15hs, Los Andes vs Almagro Florida (Baquero, González y Ruíz Díaz)

Cancha: Kimberley

12hs, Kimberley vs Boca (Montero, J. Ríos y Luxen)

13:30hs, Kimberley vs Boca (Luxen, Montero y J. Ríos)

15:15hs, Kimberley vs Boca (Lunegro, Luxen y Montero)

Cancha: Deportivo Norte

12hs, Deportivo Norte vs Independiente (Bravo, Oliver y Arrendazzi)

13:30hs, Deportivo Norte vs Independiente (Arrendazzi, Bravo y Oliver)

15:15hs, Deportivo Norte vs Independiente (Nuesch, Arrendazzi y Oliver)

Cancha: Argentinos del Sud

12hs, Argentinos del Sud vs Quilmes (Melga, Gómez y C.Ruíz Díaz)

13:30hs, Argentinos del Sud vs Quilmes (Gómez, Melga y G. Núñez)

15:15hs, Argentinos del Sud vs Quilmes (C. Ruíz Díaz, Avero y G. Núñez)

Cancha: Banfield

13:30hs, Banfield vs Chapadmalal (Foschi, García González y Mancilla)

15:15hs, Banfield vs Chapadmalal (Contreras, Foschi y García González)

Cancha: Talleres

12hs, Talleres vs San Lorenzo (Olivares, C. Martínez y García)

13:30hs, Talleres vs San Lorenzo (García, Olivares y C. Martínez)

15:15hs, Talleres vs San Lorenzo (Debrina, García y Olivares)

Cancha: River

12hs, River vs Once Unidos (Correa, Portal y Martínez)

13:30hs, River vs Once Unidos (Martínez, Correa y Portal)

15:15hs, River vs Once Unidos (Abboud, Martínez y Correa)

Cancha: Peñarol

12hs, Unión vs San José (Costanzo, Díaz Ruíz y López)

13:30hs, Unión vs San José (López, Costanzo y Díaz Ruíz)

15:15hs, Unión vs San José (Cingolani, López y Costanzo)

Cancha: Nación

12hs, Nación vs Círculo Deportivo (Brizuela, Cajal y Sotelo)

13:30hs, Nación vs Círculo Deportivo (Sotelo, Brizuela y Cajal)

15:15hs, Nación vs Círculo Deportivo (Cajal, Sotelo y Brizuela)