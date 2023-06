Siete clasificados más y un ganador clásico que puede definir mucho

Quedan dos fechas para el final de la primera fase y, como era de esperar, se empezaban a definir cosas. En la Zona 1, donde ya estaban clasificados Alvarado, Atlético Mar del Plata y Kimberley, se sumaron Urquiza, Juventud Unida y Libertad para la Zona Campeonato, mientras que de El Cañón (15), Boca (12) y San Isidro (12), saldrá el último pasajero. En tanto, en la 2, Quilmes, River, Once Unidos y Círculo ya se garantizaron su lugar entre los 14 mejores, mientras que Independiente ganó un clásico fundamental ante Norte para quedar a un paso de la clasificación y complicó sobremanera a su rival de toda la vida.

Resultados

Zona 1

Alvarado 0 - Atlético MdP 1

Kimberley 3 - Boca 1

Al Ver Verás 0 - Urquiza 1

San Isidro 1 - El Cañón 1

Juventud Unida 0 - Almagro Florida 0

Cadetes 2 - Racing 0

Libertad 1 - Peñarol 1

Zona 2

Argentinos del Sud 0 - Quilmes 3

River 1 - Once Unidos 1

Deportivo Norte 1 - Independiente 3

Nación 1 - Círculo 5

Banfield 0 - Chapadmalal 0

Unión 0 - San José

Talleres 0 - San Lorenzo

Posiciones

Zona 1

Atlético MdP...27 puntos (C)

Alvarado...25 (-1) (C)

Kimberley...26 (C)

General Urquiza...19 (C)

Juventud Unida...19 (C)

Libertad...18 (C)

El Cañón...15

Boca...12

San Isidro...12

Al Ver Verás...9

Almagro Florida...9 (-1)

Peñarol...8

Cadetes...7

Racing...4

Zona 2

Quilmes...26 puntos (C)

River...24 (C)

Once Unidos...23 (C)

Círculo Deportivo...23 (C)

Banfield...21

Independiente...21

Argentinos del Sud...20

Deportivo Norte...16

San José...12

Chapadmalal...11

Nación...7

San Lorenzo...6

Talleres...5

Unión...0