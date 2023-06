Newell´s no pudo en Rosario con un Unión en alza

Unión de Santa Fe le empató a Newell's Old Boys en un gol esta tarde en un entretenido encuentro jugado en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario, por la vigésima fecha de la Liga Profesional de fútbol. El delantero paraguayo Jorge Recalde abrió el marcador para la "lepra" cuando promediaba el primer tiempo, y el volante izquierdo Kevin Zenón empató para el "tatengue" en el cuarto de hora del complemento.

Newell's fue muy superior a Unión en el primer tiempo, sobre todo en los minutos iniciales, en los que controló la pelota casi a voluntad y generó tres llegadas muy claras, una de las cuales le alcanzó para imponerse en esa etapa. Apenas habían jugado seis minutos cuando Aguirre remató desde fuera del área y la pelota pegó en la base del poste derecho, en un rebote que tomó Recalde pero Corvalán salvó al córner. Y en la jugada siguiente, a los siete minutos, Unión respondió con un buen contraataque de Roldán hacia el solitario pique de Machuca por la derecha del área, quien tiró la gambeta larga pero el arquero Hoyos salvó en gran forma. A los nueve minutos, Aguirre mandó un buen centro desde la derecha y Ferreira cabeceó solo, a pesar de los tres zagueros visitantes, y la pelota rebotó en el poste derecho. Unión respondió a los 17 minutos con un derechazo apenas desviado de Machuca, quien capitalizó una mala salida de Ferreira, y a los 23 con un buen contraataque de Zenón, quien llegó hasta el área pero no pateó y la perdió. Hasta que la tercera llegada clara de Newell's, a los 24 minutos, fue la vencida: Ferreira remató desde afuera del área, el arquero Mele no la embolsó y dio un rebote hacia adelante que Recalde no perdonó y lo fusiló de derecha y a media altura para abrir el marcador. El gol desinfló el desarrollo del partido al extremo que ninguno volvió a llegar en la etapa inicial.

Unión se adelantó en el complemento, pero no generó llegadas en el comienzo, mientras Newell's aumentó por medio de Brian Aguirre a los cuatro minutos, tras un centro de Sordo desde la izquierda, pero el tanto fue anulado por el VAR por una infracción de éste último delantero a Gordillo, en el comienzo de la jugada. El conjunto "tatengue" alcanzó impensadamente el empate en su mejor jugada: a los 15 minutos, Machuca encaró y gambeteó por la izquierda, la pelota le llegó a Vera por la derecha, quien le metió un caño a Sordo, llegó al fondo y mandó un centro pasado para la solitaria entrada de Kevin Zenón, quien la empujó de zurda al arco vacío. El gol golpeó anímicamente a Newell's, que no volvió a llegar con peligro en el resto del encuentro, y conformó a Unión, que defendió el punto que le sirve para el promedio y que se perdió el segundo en un contraataque de Castrillón, quien se frenó y permitió el último cierre de Ortiz, a los 37 minutos.

El punto premió algunos pasajes de buen juego de Unión en el complemento, que pelea por mejorar su promedio y por escapar de los últimos puestos de la tabla, tanto como castigó a Newell's, que dilapidó dos llegadas muy claras en el comienzo del partido, pero que se quedó sin juego ni ocasiones propicias en casi todo el complemento.