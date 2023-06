Argentina - Primera Nacional: Independiente Mdz. vs Chaco For Ever Zona B - Fecha 19

El duelo entre Independiente Mdz. y Chaco For Ever correspondiente a la fecha 19 de la zona B se disputará en el estadio Bautista Gargantini, el domingo 18 de junio.

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Independiente Mdz. venció 2-1 a Deportivo Maipú en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y 2 terminaron en empate. En ellos, recibió NaN gol en su arco y .

Chaco For Ever venció en casa a Villa Dálmine por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar NaN gol y .

Chaco For Ever no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Los últimos 2 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de febrero, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Chaco For Ever.

Horario Independiente Mdz. y Chaco For Ever, según país