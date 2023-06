Mitre (SE) visita a Chaco For Ever por la fecha 21 de la zona B

Chaco For Ever recibirá a Mitre (SE), en el marco de la fecha 21 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, el próximo sábado 17 de junio, en el estadio Juan Alberto García.

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Chaco For Ever viene de vencer a Villa Dálmine con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 3.

Mitre (SE) viene de derrotar a Dep. Madryn con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y no tuvo ninguno en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de marzo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y el marcador favoreció a Mitre (SE) con un marcador de 2-0.

