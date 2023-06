Desvalijaron al “Chori de Monte Varela” y los vecinos ayudaron a su dueño para que pueda volver a trabajar

Un comerciante del barrio Coronel Dorrego denunció un nuevo robo a su puesto de venta de carne, conocido en la zona por su nombre de fantasía como el “Chori de Monte Varela”. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, desconocidos le desvalijaron el puesto y se llevaron todos sus elementos de trabajo.

“Este jueves fui a trabajar a las 10 y descubrí que me habían roto los candados que tenía y me robaron todo. Los vecinos que me conocen desde hace muchos años, me donaron uno o dos tachos, una parrilla y pude al menos, trabajar para no perder por completo el día”, valoró Raúl Medina, dueño del puesto de comida de la avenida Colón 8064”.

Según detalló a 0223, entre los objetos robados, figura un tacho de parrilla, una parrilla, 10 sillas de plástico y una mesa de madera, dos conservadoras plásticas que contenían varias gaseosas, cubiertos, platos y otras herramientas como una pala de punta y un pie de la parrilla, entre otros objetos que utiliza a diario para cocinar.

“En febrero del año pasado habíamos reclamado con los vecinos por mayor seguridad y habían puesto la garita de policía en la zona de Colón y 194 (Rauch) pero luego la sacaron sin avisar a nadie. En noviembre me robaron y la cosa no cambió. La zona, sobre todo a la noche, es tierra de nadie”, lamentó.