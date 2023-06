Círculo no pudo sumar en Bahía Blanca

Círculo hizo un buen primer tiempo ante Liniers, se fue al descanso igualado y con la sensación de que en el complemento podía alcanzar algo más. Pero al regreso del entretiempo, en un tiro libre, el local se puso en ventaja y después se hizo todo cuesta arriba, Jara lo definió y el equipo de Bahía Blanca se impuso por 2 a 0 por la 16ta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

De entrada, Círculo fue inteligente y sabía que jugaba contra un rival necesitado que iba a tener la obligación. Entonces, lo presionó y tuvo dos aproximaciones que generaron la alarma en el local. De a poco, Liniers emparejó y también se empezó a acercar al arco de Tursi. Un desborde de Cechi que no alcanzó a conectar Coman y un remate de Bulgarelli alto, luego de un rechazo fallido, fueron los llamados de atención. El encuentro era equilibrado, de ida y vuelta, con imprecisiones de ambos lados y no muchas situaciones. La más clara fue del albinegro con un centro bajo que Coman definió al gol y chocó con una notable respuesta del arquero Papero. La respuesta, casi instantánea, llegó con un desborde de Vedda que Pereyra no pudo empujar con justeza y tapó Désima. La imagen de los de Damián García era diferente a la que dejó contra Sansinena y podía encontrarse con algo más en el complemento.

Sin embargo, poco lo pudo aguantar. Porque a los 4'. tras un centro desde tres cuartos de cancha, Liniers ganó dos veces en el área, primero Taverna de arriba y después Franco Franzino que hizo una pirueta para mandar al fondo del arco y abrir el marcador. Tocado en su orgullo, Círculo se plantó más adelante y fue con todo en busca del empate. Lucas Verón lo tuvo con una volea bárbara que se fue besando el caño izquierdo. El partido se abrió, el Papero iba pero dejaba espacios y Liniers tuvo ocasiones para definirlo. Con pelota parada y en movimiento, el local estaba más cerca del segundo. Y cuando Damián García se la jugó para ir por la igualdad, Agustín Jara recibió afuera del área y metió un derechazo que le picó antes a Tursi y se clavó contra el palo derecho para sentenciar la historia.

Síntesis

Liniers (Bahía Blanca) (2): Facundo Désima; Renzo Paparelli, Julián Taverna, Manuel Cutrín y Mauro Martínez; Franco Franzino, Gonzalo Bárez, Matías Sarrautte y Ignacio Cechi; Franco Comán y Alexis Bulgarelli. DT: Claudio Graf.

Cambios: ST 6' Iván Fernández por Franzino, 24' Joaquín Parra y Agustín Jara por Cutrín y Coman. y 39' Enrique Narvay y Diego Romero por Bulgarelli y Bárez.

Círculo Deportivo (0): Federico Tursi; Bruno Vedda, Gabriel Ferro, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Eduardo Scasserra; Lucas Verón, Diego San Julián, Joaquín Bassani y Leonardo Verón; Axel Pereyra. DT: Damián García.

Cambios: ST 21' Ramiro Rodríguez y Lautaro Ruiz Martínez por Bassani y Leonardo Verón, 29' Samuel Cotto por Lucas Verón, y 39' Diego Martínez y Jeremías Bertacin por Pereyra y Scasserra.

Goles: ST 4' Franzino (L) y 39' Jara (L) .

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Luciano Julio, de Neuquén.

Estadio: "Dr. Alejandro Pérez".