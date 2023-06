Grego Rosello: “Soy workaholic, todo en mi vida está atravesado por el trabajo”

Grego Rosello, actor, conductor y comediante argentino de 31 años, comenzó su carrera generando contenido humorístico en sus redes y la supo mantener durante más de 8 años con la versatilidad que lo caracteriza. Actualmente, es el conductor del ciclo de entrevistas Fernet con Grego, pasa sus tardes en Red Flag por Luzu Tv, protagonizó LOL (Last One Laughing) junto a Susana Gimenez en Amazon y hoy llena teatros con su show Grego 3.0. Habló en exclusiva con 0223 para contarnos cómo encuentra el equilibrio entre tanto trabajo y su vida personal, si está muy pendiente de las métricas y confesó que su inseguridad es lo que lo ha impulsado a buscar aplausos.

-No paras nunca. Siempre estás con más de 3 proyectos en simultáneo, shows, eventos, creas contenido y encima te gusta la noche, salís mucho a bailar. Cuánta energía… ¿Cómo haces?

-La verdad es que voy a cumplir 32 años y creí que a esta edad ya no iba a estar saliendo de joda pero para mí hay una tendencia social, de la que yo soy parte, en la que se atrasó la juventud. Igual salgo dos veces por semana fuerte y ya no me da el cuerpo. Con mis amigos siempre decimos que nosotros salimos porque llegamos al boliche, no hacemos fila, no pagamos la entrada y nos atienden muy bien pero el día que haya que hacer una de esas nos damos todos de baja (risas).

-Hay algo de subirse a la ola y aprovechas todas esas oportunidades ¿no?

-Y sí, eso ayuda. Son muchas las tentaciones. Te tientan los planes y también quiénes van porque la realidad es que a la noche hay una cuota del lobby y te puedes hacer nuevos amigos. A muchos de los invitados de Fernet con Grego los conocí en la Bresh. Yo soy muy enfermo de laburo entonces tal vez te hablo de laburo en la joda.

-¿Seguís laburando en el boliche?

-Todo en mi vida está atravesado por mi laburo, dicho por mi psicóloga. Todo, tristemente, hasta el sexo. Soy workaholic (adicto al trabajo), todo todo está atravesado por el trabajo. Pero, si bien me considero workaholic y trato de hacer las cosas lo mejor posible por mi trabajo después aparece una contradicción. Porque me la pego y llego roto a mi trabajo. Eso me juega en contra, es como un autoboicot. Y también ahí me doy cuenta que hay una cuotita de adicción, de no poder controlarme y pensar “bueno voy un rato” y después termino en Narnia.

-No entendí cómo es que el sexo también puede estar atravesado por el trabajo…

-Me lo dijo una vez mi psicóloga y me quedó rebotando. Es que en el levante hay algo de validación. Yo tuve una época en la que coges para tus amigos, para contarles que estuviste con tal piba. Es una idiotez, está mal, no estoy orgulloso pero sucede y pasa mucho en la adolescencia. Se juega mucho el ego cuando te da bola una chica linda y eso te hace sentir validado. De hecho, en nuestra profesión te hace sentir que tal vez está porque sos famoso. Entonces está un poco alineado todo. Muchas veces pasa que cuando estás muy bien en el trabajo, culeas menos porque tenes la libido en el laburo pero yo pienso que tal vez, me pase al revés, que el trabajo se meta en la libido, yo creo que puede dar ese camino inverso.

-¿Realmente te querés poner de novio?

Sí, aunque también es un poco un personaje. Antes me jodían con que era un tiro al aire después me jodieron con que era un pollerudo y después de nuevo con que era un tiro al aire. La gente se va adaptando al momento y lo maximizar. Pero son solo momentos y ninguno de ellos me define. Hoy me gusta la joda pero también me gustaría estar de novio. Considero que me cansé un poco de la soltería. Yo soy medio cíclico y no está bueno porque después te cansas de lo otro. Hoy me hinché del sexo casual y las primeras citas me dan mucha fiaca. A diferencia de otras solterías, hoy en día, antes de verme con alguien lo pienso 10 veces, si va a venir alguien a mi casa, si voy a cenar, si nos vamos a llevar bien. Y cada vez pienso menos que voy a conocer a alguien así tan de la nada, de golpe. Siento que no va a salir de ahí.

-¿Qué tan pendiente estás de tus métricas?

-Hace mucho tiempo estoy pendiente de mis números pero con otro enfoque que el que tenía unos años atrás. Antes, lo padecía y hoy lo entiendo. Trato de hacer lo mejor posible. Trato de que a Fernet con Grego le vaya muy bien, que el invitado que venga me suba el link para hacerme el aguante. YouTube para mí fue una red nueva donde tuve que entender el algoritmo y fue una especie de renacer con Fernet con Grego. Entendí que el momento de la subida del video era importante, moverla en otras redes es muy importante y hoy me doy cuenta al toque si a un video le va a ir mal.

-¿Y cuando los números no son los que esperabas?

-Y cuando va mal me rompe las bolas y me dura media hora. Antes me duraba toda la semana hasta que volviera salir el nuevo video. Hasta que no tuviera un buen número en mis Analytics de YouTube yo estaba un poco de malhumor. Esto con los años lo fui trabajando y me di cuenta que no era tan grave.

-¿Pero en algún momento te obsesionaron los números?

-En un momento me estanqué con los seguidores. Venía de ser uno de los primeros influencers con 1 millón de seguidores y después habían pasado tres años y yo seguía en el millón. Me pareció raro porque yo creí que en tres años iba a generar tres o dos pero no crecía y hasta me bajaban. Ahí pensé “qué mierda hago”. La gente no viene al teatro porque no están viendo los videos. No ven los videos porque no me gustan a mí entonces, en esos casos, mi consejo para muchas personas que les pasa esto es volver a las cosas que te hicieron notar que en algún momento servías para esto. En mi caso, fue el Stand Up. Si bien en ese momento no podía meter 1000 o 300 personas en un teatro, volví a hacer shows para 40 personas porque cuando yo vuelvo ahí siempre soy muy feliz. Hacía shows o conducciones para empresas privadas y cuando yo veía que todos se reían en el evento recordaba que yo era bueno para eso. Es absurdo dejar de hacer algo por algo que vos no controlas.

-Pero en ese momento en el que no crecías con tus números…¿pesó mucho la mirada de los demás?

-Ni siquiera era la mirada de los demás, era la mirada de uno sobre la mirada de los demás. Yo creía que ellos pensaban “A Grego le están bajando los seguidores” y la realidad es que a la gente no le importa. Yo tenía terror de bajar del millón de seguidores. Y un día bajé. Llegó el día. Creí que alguien me iba escribir, estaba esperando los mensajes de la gente diciéndome que yo era un fracasado. Y nadie me escribió ni un mensaje por eso.

-¿Te consideras inseguro?

-Recontra mil. Pero cada vez menos por suerte gracias a muchos años de terapia.

-¿Pero una persona insegura se puede parar frente a tanta gente?

-Sí, no tiene nada que ver. Al contrario, los inseguros donde más cómodos nos sentimos es al aire. Yo estoy mucho más tranquilo al aire haciendo Fernet con Grego o arriba del escenario. Yo estoy tranquilo frente a 3000 personas, ahí no tengo miedo. Tengo más miedo solo en mi casa. Quizás no es sólo inseguridad tal vez son otros mambos. Me cuesta estar solo y es algo de ego. Es fácil sentirte bien cuando hay 3000 personas calladas mirándote a vos, no hay lugar para la inseguridad ahí. Se están riendo, te están aplaudiendo. Es loco tener la necesidad de eso pero por eso se dice que es un género de inseguros. No nos dieron bola de chicos y ahora en el teatro se callan todos, no hablan, se ríen y nos aplauden.

-¿Pero siempre fuiste o sos de querer ser el centro de atención?

-Yo, por ejemplo, tuve que aprender a que genuinamente me interesen los temas de los demás. Al principio, yo tenía que actuar de qué me interesaba lo que me estaban contando los demás porque solo me parecía interesante lo mío. Claramente si estamos en una previa con mis amigos, va a ser más interesante mi laburo si te cuento que fui al mundial, salió campeón Argentina, estuve con los jugadores, a diferencia de lo que puede contar un amigo que tuvo un problema contable en su empresa. Y fue todo un proceso aprender a cerrar el ojete y escuchar al otro y dejarlo hablar. Hasta que un día realmente me empezó a interesar lo que me estaban contando. De hecho, hace 2 años hago un programa de entrevistas donde cierro el orto y escucho a los entrevistados. La gente no se da cuenta el esfuerzo que yo hago (risas) y manteniéndolo de una manera genuina. Obvio que igualmente el formato es una charla donde yo también me meto y cuento mis anécdotas.

-¿Qué tan deconstruido sentís que estás?

-En la teoría es una cosa pero en la práctica cuesta mucho más. Yo me he deconstruido bastante pero después en la práctica termino yendo a boliches donde no dejan a entrar a nadie.

-¿Quiénes son tus pendientes para entrevistar en Fernet con Grego?

-Messi. Igualemente siento que no es un tipo que disfrute mucho las entrevistas. Todavía me sigue Instagram, el 15 de diciembre de este año cumplimos ocho años de amistad en redes. A veces, le escribo y me clava el visto, a eso lo llamo “el visto bueno”. También me encantaría entrevistar a Lali, a Wos, a Londra.

-¿Qué significa “estar pegado”?

-Estar pegado viene de pegarla. Cuando yo estuve pegado no existía el término y después cuando salió, yo no estaba pegado. Siento que el concepto deja muy claro que es momentáneo, está bueno mientras no lo entiendas como algo que te genere desesperación por saber que se puede terminar. Estar pegado no te asegura nada. Yo creo que más que estar pegado, yo hoy tengo una trayectoria y eso está piola porque hace ocho años que me mantengo trabajando en distintos medios tradicionales y digitales de comediante, panelista, de conductor. Y hoy, a mí me gusta que los pendejos me vuelvan a conocer, que me tiren buena onda. A mí me gusta ser conocido, no reniego de eso. Aunque obvio que me importa más que me vengan a ver el teatro que estar pegado. Estoy contento, siento que estoy disfrutando mucho. Antes estaba pensando en lo que venía futuro y hoy estoy disfrutando más el presente.