Con un Chaco conmovido por el crimen de Cecilia, JxC le ganó a Capitanich en las PASO

El Frente Chaqueño, liderado por Jorge Capitanich, arrancó arriba en el lento escrutinio provisorio pero entrada la noche la elección se dio vuelta y ya en la madrugada del lunes Juntos por el Cambio se impuso por casi tres puntos. En una pulseada interna pareja, el radical Leandro Zdero revirtió la contienda ante su correligionario Juan Carlos Polini. Entre ambos, acariciaban el 42% de los sufragios.

Capitanich resultó el candidato más votado en las Paso, con 192.725 sufragios, seguido por quien se impuso en las internas de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, con el apoyo de 121.970 ciudadanos, pero a nivel de fuerzas políticas, JxC se ubicó primera con el 42,66 por ciento de los votos reunidos con la sumatoria de sus dos precandidatos mientras que el oficialista Frente Chaqueño, liderado por el mandatario provincial, se posicionó en segundo lugar con el 36,83 por ciento de los sufragios.

En una elección atravesada por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, una joven casada con el hijo del poderoso piquetero Emerenciano Sena, aliado de Jorge Capitanich, el resultado de las PASO en esta provincia arrojó un resultado que no estaba en los cálculos de nadie.

Capitanich, por su parte, superaba sin contratiempos en la interna del frente oficialista a Ismael Espinoza, pero el total del espacio quedaba levemente por encima del 38%, con el 96% de las mesas escrutadas.

Detrás se ubicaba Gustavo Martínez, intendente de la capital, con 8.5%, y luego otros cinco candidatos con menor caudal de votos. Ya con los primeros datos se advertía tensión entre los dirigentes del peronismo en el búnker oficialista.

“Nuestras primarias están absolutamente definidas. En segundo lugar, hemos sido la lista más votada. Cada elección es un mensaje, ese mensaje debe ser ponderado de nuestra parte para mejorar”, aseguró Capitanich pasadas las 23.

“Hemos sido atacados vilmente, pero no hay problema. La libertad de expresión debe existir, pero no la agresión porque eso no es constructivo”, advirtió el gobernador de cara a las generales del 17 de septiembre. En las elecciones de 2019, Capitanich le había sacado 18 puntos al radical Carim Peche: 49% a 31%.

“La sociedad nos está acompañando. Hoy va a ser un día histórico en la provincia. Vamos a esperar a que termine el recuento, pero desde ya hemos hecho una gran elección”, celebraba Polini antes de la medianoche.