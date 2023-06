Lanzan un paro de colectivos para el interior del país pero en Mar del Plata el servicio será normal

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un paro de colectivos para este jueves y viernes que afectará al interior del país, aunque en Mar del Plata no tendrá impacto, según las primeras informaciones confirmadas por 0223.

Desde la agrupación Juan Manuel Palacios, conducción disidente del gremio en Mar del Plata, confirmaron a este medio que el servicio de transporte de colectivos funcionará con normalidad.

"En Mar del Plata no paramos. No se pliega a la medida de fuerza de 48 horas decretada a nivel nacional y por lo tanto este jueves y viernes el servicio de micros no se verá afectado en la ciudad. No vamos a avalar esta medida que no representa a los trabajadores", indicaron desde la entidad que dirige Maximiliano Escriba a nivel local.

Por su parte, la facción que responde al dirigente Roberto Fernández también garantizó que, pese al anuncio, en Mar del Plata la medida de fuerza no se llevará a cabo. "El servicio funcionará con normalidad", confiaron.

Pese a las últimas gestiones contrarreloj realizadas por el Gobierno nacional, el consejo directivo de la UTA anunció un paro de colectivos para el interior del país que se extenderá por 48 horas, entre jueves y viernes.

El gremio mantuvo una reunión con autoridades de las Cámaras Transportistas en la sede del Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto salarial en las provincias del interior de Argentina, pero las partes no llegaron a un acuerdo.

Con la premisa "igual remuneración por igual tarea", los choferes de colectivos del interior buscan cobrar lo mismo que los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), cuyos salarios básicos remunerativos quedaron en 262 mil pesos a partir de abril, más una suma fija de 32 mil pesos. En mayo suben a 284 mil; en junio, a 320 mil; en julio, a 346 mil; en agosto, a 374 mil, y en septiembre, a 404 mil.

También hay grandes diferencias en la división de subsidios. Mientras las unidades del Amba perciben $2.750.000 mensuales con la reciente actualización paritaria, las que circulan por el interior apenas reciben $500.000.