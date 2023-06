Schiaretti confirmó a Randazzo como candidato a vicepresidente por "Hacemos por Nuestro País"

El gobernador cordobés y precandidato a presidente, Juan Schiaretti, confirmó hoy al diputado nacional Florencio Randazzo como su compañero de fórmula por el espacio "Hacemos por Nuestro País" para competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) del 13 de agosto.

A pocas horas del cierre de presentación de listas de candidatos, Schiaretti confirmó que Randazzo será el precandidato a vicepresidente del espacio peronista no kirchnerista que se muestra como alternativa a Unión por la Patria (UxP) y que especuló con sumarse a Juntos por el Cambio (JxC) en el marco de un acuerdo programático de una serie de acuerdos sobre un grupo de políticas públicas.

"La mejor política es la buena gestión y con Schiaretti lo demostramos. Nuestro país necesita salir de la grieta y nosotros queremos darle a los argentinos una alternativa peronista para hacerlo. Por eso lo voy a acompañar como su precandidato a vicepresidente de la Nación", remarcó Randazzo en su cuenta de Twitter

"Se precisa en Argentina una alternativa que impulse la producción y el trabajo, y que se encargue de nuestros dos problemas principales: la falta de dólares y el déficit fiscal crónico", señaló el mandatario cordobés en sus últimas apariciones públicas.

"Los pilares del modelo Córdoba es lo que quiero aportar a esta coalición, que tienen que ver con el respeto institucional a los poderes del Estado y al que piensa distinto; el equilibrio fiscal; y la defensa de quienes producen y trabajan", agregó.

El otro representante de este espacio, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey había declinado sus aspiraciones presidenciales, luego de la controversia que se generó en el peronismo disidente por el acercamiento de ese sector a JxC, y reclamó que la política "vuelva a representar al pueblo" y no a "peleas de poder".

"No voy a participar como candidato. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista", expresó Urtubey en un video publicado semanas atrás.

Tras la controversia con Schiaretti, por el acercamiento del mandatario provincial a JxC, el dirigente salteño sostuvo que "nunca creyó" en "juntarse en contra de alguien" sino en "unirse a favor de algo bueno".