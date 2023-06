Gustavo Posse será el candidato a vicegobernador de Diego Santilli

Este mediodía, el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, anunció que Gustavo Posse será su compañero de fórmula para competir en las próximas Paso y que José Luis Espert y Cynthia Hotton encabezarán su lista de senadores.

Durante la presentación, Santili explicó que la elección de Posse se debe a que el Intendente de San Isidro "es un intendente con gestión, que conoce la Provincia, tiene experiencia y con quien comparto los valores centrales que tenemos que recuperar: la educación, el trabajo y la libertad”, detalló.

“En 2021 decían que no le podíamos ganar al kirchnerismo y mostramos que se podía salir de la resignación y el abandono”, afirmó Santilli acompañado de Posse. Y ejemplificó la deblacle que se percibe en la Provincia: “Kicillof abandonó a los bonaereses en la educación, los chicos no aprenden y tienen que salir de la escuela del adoctrinamiento; los abandonó en el trabajo, queremos trabajo formal para los bonaerenses; los abandonó en la salud, no hay pediatras y ni médicos de cabecera; los abandonó en la seguridad; y también abandonó al campo, las pymes y las industrias. Vamos a pelear por todo eso y a ganar la Provincia”, dijo.

“Buenos Aires es maravillosa, los bonaerenses son maravillosos, cada vez que me encuentro con vecinos a lo largo y a lo ancho del territorio se notan las ganas de salir adelante y de poder darles un futuro mejor a sus hijos y nietos, no de que sea refugio de quienes nos llevaron a la decadencia que es hoy”, expresó. Posse

De la presentación oficial también participaron el precandidato a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta; y su compañero de fórmula, Gerardo Morales. “Tenemos un gran desafío con el conurbano y un gran desafío con la provincia. Ganamos contundentemente hace 2 años y ahora presentamos un espacio más amplio y con más musculatura para garantizar la gobernabilidad que necesita la Provincia. Este tandem va a ser la muestra de que es posible esta transformación en la provincia”, sentenció Morales.

Larreta, por su parte, remarcó que los argentinos están angustiados, con miedo de salir a la calle por la inseguridad, y hartos de que los chicos no aprendan en la escuela. “Hay un futuro mejor y una salida. Para eso hay que cambiar enserio, a fondo. No hace falta un cambio de gobierno, el cambio va a ser sostenido en el tiempo. Si no le cambiamos la vida a la gente no somos el cambio”, afirmó.