El director nacional del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart anunció que no será candidato a intendente en las PASO 2023, luego que se confirmara la lista unitaria presidencial de Unión por la Patria (UP), con Daniel Scioli fuera de la carrera presidencial.

En un comunicado, el dirigente peronista puntualizó que no se cumplieron ninguna de las tres condiciones que pretendía para poder ser candidato a intendente. Por un lado, “que debía haber PASO para ampliar el frente electoral, como única opción para ganar y gobernar”, lo que quedó descartado en la noche del viernes con la oficialización de la candidatura presidencial de Sergio Massa.

En segundo lugar, expuso que su intención era presentarse como candidato de UP, situación vedada en el Acta Constitutiva del frente a nivel provincial, donde se especificó que en General Pueyrredon no habrá lista local. Esto es porque a nivel distrital, UP se presenta en frente con Acción Marplatense, bajo el nombre de Encuentro Marplatense, en un acuerdo entre Fernanda Raverta y Gustavo Pulti. Como tercer punto, recordó que “si Scioli era candidato a presidente, yo sería candidato a intendente”.

“Agradecemos a todos los sectores involucrados que han trabajado todo este tiempo para ofrecer una alternativa distinta, nueva, renovada, comprometida con la ciudad, que incluye a las universidades, al sector público, al ámbito privado y a gran cantidad de instituciones”, destacó Iriart, done hizo un “especial reconocimiento a la militancia”.

Finalmente, sostuvo que “seguiremos estando en el lugar donde estuvimos siempre, no vamos a cambiar de espacio político. No voy a traicionar mis convicciones por conveniencias personales. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora”.