Alejandro Sanz habló sobre su salud mental: "El ruido no te deja ni sufrir tranquilo"

Las últimas declaraciones de Alejandro Sanz sobre su estado anímico salieron a la luz. El pasado lunes 26 de junio, tras saludar a sus seguidores en su cuenta de Twitter, comunicó que si bien sigue con altibajos, se encuentra mejorando. De todas formas, recalcó que es un proceso y que la situación le resulta difícil.

El cantante decidió finalizar su posteo con un mensaje positivo, llevando calma a sus fans ."Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición".

Historial de declaraciones de Alejandro Sanz sobre su estado anímico

Todo comenzó el pasado noviembre, cuando Sanz comenzaba a dar atisbos de su situación. Comentando que había estado triste y falto de creatividad por un tiempo, pero que ya había recuperado su esencia.

Luego, agregó otro tweet que pareciera seguirle el hilo al anterior. Si bien fue un mensaje más poético, no desentonó con el resto de su perfil.

Ya a fines de mayo del 2023, y en medio de una gira mundial, volvió a instalar el tema, diciendo de manera directa que no estaba bien, que estaba triste y cansado. La parte de su comunicado que hizo saltar todas las alarmas y preocupar mucho a sus fans, fue cuando dijo, "A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil". Además, quiso hacerle llegar a sus lectores la idea de que está bien no estar bien. Empatizó con sus seguidores y cerró su mensaje expresando: "Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual."

Unos días después, agradeció por todos los mensajes de cariño recibido tras las declaraciones y aseguró que la gira iba a seguir en pie. "Vamos por el día de mañana. El sol está en camino.", concluyó el cantante en aquella oportunidad.