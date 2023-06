Se pudrió todo: Natalie Weber y Mauro Zárate insultaron a Flavio Azzaro en vivo

Natalie Weber y Mauro Zárate cruzaron verbalmente al periodista Flavio Azzaro en Desayuno Américano (América TV), programa conducido por Pamela David.

Todo comenzó cuando Weber tildó de mentiroso al periodista por sus dichos sobre el polémico pase de su marido de Vélez a Boca Juniors en 2018. "Hay periodista que se creen con impunidad para hablar de jugadores todo eso. Bueno acá lo tenemos adelante", comenzó diciendo la modelo, apuntando a Azzaro, quien había sido invitado al programa.

"¿Vos tenés un problema con Flavio Azzaro?", preguntó la conductora. "Si por supuesto, él lo sabe", respondió y luego dio sus motivos: "Mentiste un año sobre Mauro. Primero en principal dijiste que Vélez como institución le había dado plata a mi suegro. Después dijiste que Mauro era un sorete, que era un mercenario, un mal hermano, mal tipo, mal hijo, pesetero, mal marido, mal amigo".

Tras las fuertes acusaciones, el periodista negó haber dicho todas esas cosas: "Pame, sabés por qué producción no pone eso, porque no existe, sino lo pondría". Sin embargo, minutos más tarde la producción compartió un tape antiguo de Azzaro asegurando en su programa Fútbol Al Horno (Canal 26) que Sergio Zárate, papá del futbolista, recibió plata del fortín para ayudarlo.

Luego, intento justificar sus dichos: "Todos trabajamos por plata, pero si vos decís 'Yo amo a Vélez, solo jugaría en Vélez' y a la semana te vas a Boca podés ser considerado un mercenario y un traidor en términos futbolísticos".

Minutos más tarde, el futbolista se sumó al programa y terminó insultando a Azzaro, tratándolo de "pobre tipo" y "cagón", incluso lo invitó a pelear.

"Que leona es tu esposa como te defiende", introdujo David a Zárate, quien fue contactado a través de una llamada telefónica. "No, pero Nati sabe que no puede hablar con este pelotudo. Gordi vos ya sabés, ya te lo dije. Es un pobre tipo que no tiene nada", expresó con mucho enojo el delantero.

Azzaro no se quedó callado y le puso más picante al encontronazo. "¿Ven? Así es Mauro Zárate, está bien", le recriminó, con un gesto de soberbia.

"Y vos sos un cagón. Yo te estoy mirando por la tele, sos un cagón. Yo si me junto con vos y me tengo que agarrar a las trompadas, nos agarramos a las trompadas y listo", contestó enfurecido el ex Vélez y Boca.

Pamela David intentó bajar la tensión del programa, pero fracasó en el intento y los insultos de Zárate continuaron reproduciéndose en vivo.

Mauro Zárate fue considerado un traidor por los hinchas de Vélez

El pase de Mauro Zárate a Boca en 2018 fue uno de los capítulos más picantes del fútbol argentino. En aquel entonces, el futbolista era considerado uno de los más grandes ídolos del club y había vuelto al club de sus amores después de su paso por Europa. Pero a mitad de temporada, el delantero fue convencido por Guillermo Barros Schelotto para ponerse jugar la Copa Libertadores con el xeneize.

Tras el traspaso, los hinchas del fortín consideraron a Zárate como un traidor del club, ya que había declarado que en Argentina "solo jugaría en Vélez". Incluso el futbolista terminó peleándose con su hermano, quien es hincha fanático del equipo de Liniers.

Zárate gritó con mucha euforia su penal contra Vélez en un partido disputado en 2019