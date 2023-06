Fue a la despedida de Riquelme, salió en la tele y tuvo que renunciar a un cargo en su club

El dirigente de Atlético Tucumán Miguel Abbondándolo presentó su renuncia al cargo de vocal titular luego de la polémica que generó su presencia en el partido despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera. En un breve comunicado, el "decano" informó en sus canales oficiales la noticia.

El dirigente, que también se desempeñó como vicepresidente en otra gestión, estuvo en La Bombonera el pasado domingo en la despedida de Riquelme y fue captado por la transmisión televisiva con una bandera "xeneize" en la mano. La imagen se viralizó en las redes sociales ya que ese mismo día el "decano" jugó ante Sarmiento en Junín y fue goleado por 4-1. El equipo de Lucas Pusineri está a tres puntos de la zona de descenso por tabla anual.

Al mismo tiempo, un socio de Atlético Tucumán pidió formalmente la renuncia de Abbondándolo. El dirigente explicó que fue al partido de Riquelme porque una de sus hijas le pidió ir a ver a Lionel Messi y que no tenía planeado acompañar al plantel en Junín ya que no tenía auto para trasladarse. Además, cuando le repreguntaron por qué aparecía flameando la bandera "xeneize", argumentó que "era pesada y mi hija no lo podía hacer, por eso la ayudé.