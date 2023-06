El Chapulín y La Mona detuvieron a un ladrón en la peatonal de Córdoba

Dos artistas callejeros, que se encontraban en la peatonal de Córdoba disfrazados de “La Mona” Jiménez y del Chapulín Colorado, se enfrentaron a los golpes contra un ladrón que había querido robarles. La insólita secuencia fue filmada por un peatón y el video no tardó en viralizarse.

El insólito episodio ocurrió en el mediodía de ayer en la esquina de 9 de julio y San Martín. De acuerdo a lo que difundieron los medios locales cordobeses, Javier López Melano -el Chapulin- fue víctima de un intento de robo mientras dormía una siesta. Al ver la situación, su compañero Ariel Centurión, un hombre que aprovecha su parecido con "La Mona" Jiménez para ganarse la vida como imitador, no dudó en intervenir y defender al colega.

En ese momento se inició la pelea de los artistas callejeros contra el presunto delincuente, que según lo que se puede observar con el video que se viralizó, estaba vestido completamente de negro. Así, disfrazados, y ante la mirada de varios testigos, golpearon al ladrón y evitaron el robo. De fondo, según la filmación, se escuchan algunos gritos y cómo en un punto la situación se tornó tensa.

El video se difundió rápidamente en las redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que ambas figuras, caracterizadas con sus reconocibles trajes, enfrentan y golpean al asaltante.

Y finalmente no tardaron en llegar los comentarios de los internautas en Twitter: "Jaaaa solo en Córdoba pasa esto", "No contaban con su astucia!! Jajaja", "No pedí nacer en Córdoba solo tuve el privilegio", "Decí que no andaban cerca Batman y Michael Jackson", fueron solo algunos.