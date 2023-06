Osse convoca a los vecinos de 10 barrios a conectarse a las redes de agua y cloaca

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) informa que, de acuerdo a la habilitación de las obras por servicios de agua y cloaca finalizadas recientemente, los vecinos frentistas de 10 barrios de Mar del Plata ya pueden conectarse a las prestaciones oficiales.

A través de un comunicado, la empresa sostuvo que “recientemente se dispuso la extensión de la red cloacal en Don Diego y El Morrito, donde se observan cuentas que aún no se han conectado a la red oficial”.

Osse señaló que en el caso de la red de agua, se extendió el servicio en los barrios Castagnino, La Laura, Bosque Peralta Ramos Sector III, Félix U. Camet, 2 de Abril, Santa Ángela, Las Margaritas y La Aurelia.

Representantes de la oficina comercial del Osse visitaron las sociedades de fomento de los barrios mencionados con el objeto de difundir la importancia de conectarse y asesorar a los vecinos respecto a estas gestiones.

“En todos los domicilios en que se hayan dejado las conexiones en el marco de la obra, los usuarios están en condiciones de conectarse directamente”, destacaron desde la Gerencia de Grandes Consumidores.

En el caso de no haberse dejado la conexión durante el curso de los trabajos se debe gestionar la misma en las Oficinas Comerciales del organismo. También deberán proceder de esta forma los beneficiarios de los servicios de cloaca y agua cuya conexión no esté a la vista o bien no logren identificar.

Osse destacó la importancia de proceder al cegado de las perforaciones particulares de agua y de los pozos ciegos luego de enlazarse a las redes oficiales.

En el sitio http://www.osmgp.gov.ar/osse/hidricos/ se encuentran disponibles los instructivos con la descripción del trámite y el procedimiento técnico para ambos casos.

Para mayores informes o consultas se podrá contactar a operadores en las líneas 0810-6662424 (Call Center) y 2236948900 (Whatsapp).