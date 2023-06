Mar del Plata se fue a Tucumán para la Fase 2 de la Súper Liga

Después de la actuación en Tandil que le permitió obtener el pasaje a la Fase 2 de la SuperLiga, Mar del Plata Club afronta un nuevo desafío en un formato completamente distinto y en condición de visitante.

El equipo de Carlos Muñoz emprendió el viaje en avión con destino a Tucumán donde enfrentará el sábado y el domingo a Universitario en la cancha de Natación y Gimnasia. El primer día jugará desde las 16.30 y el segundo a las 13.30. El equipo que más puntos sume será el que pase de rueda y en caso de igualdad, se definirá el pasaje a la próxima rueda a partir de los goles a favor y si persiste la igualdad, habrá Shoot Out.

Para estos encuentros, el DT ha recuperado piezas importantes y valiosas como el caso de Victoria Zuloaga. La ex Leona volverá al plantel a pesar de que lo estuvo acompañando en la fase anterior desarrollada en Tandil. Además, se incorporó al plantel la desequilibrante delantera Delfina Gerula y regresó Candela Fruttero que es otra pieza importante en “Mardel”.

Este formato es poco habitual porque siempre se disputan torneos clasificatorios de ocho equipos durante un fin de semana pero esta vez en una llave de eliminación directa, habrá planteles buscando la clasificación al Final 8 donde se cruzarán luego con los mejores equipos que compiten en el Torneo Metropolitano.

El desafío de las marplatenses es enorme y se han preparado a conciencia sabiendo que no será sencillo medirse en condición de visitante con un equipo competitivo y que viene de consagrarse campeón en su zona clasificatoria, algo que estuvo muy cerca de alcanzar el conjunto de Santa Celina.

“Vamos preparados, sabemos que serán dos partidos muy duros, trataremos que el primero no se abra mucho y encarar el segundo de la mejor manera, conociendo más al rival”, dijo Muñoz antes de partir. Luego agregó: “buscaremos hacer un buen papel y dejar lo más arriba posible al hockey de Mar del Plata”.

CRUCES – FASE 2 – SUPERLIGA

Universitario (Tucumán) vs. Mar del Plata Club

Universitario (Rosario) vs. Tucumán Rugby

Universitario (Bahía Blanca) vs. Los Tordos (Mendoza)

Murialdo (Mendoza) vs. Provincial (Rosario)