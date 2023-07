El Torneo "Emiliano Dibu Martínez" pone en juego los últimos cuatro boletos

La lluvia se ha convertido en la principal enemiga del fútbol local, se suspendió cuatro veces en las últimas cinco semanas y este sábado será el momento de empezar a jugar por cosas importantes. Con muchos equipos ya clasificados, sólo restan cuatro lugares para la Zona Campeonato: cuatro clubes pugnan por el vacante en la Zona A, mientras que Banfield, Argentinos del Sud e Independiente quieren sellar su suerte y dejar sin chance a Norte, que tiene que ganar lo suyo y esperar otros resultados para llegar con posibilidades a la última jornada.

Programa de partidos

Cancha: Nación

12hs, Nación vs Deportivo Norte (Montero, Martínez y Silvero)

13:30hs, Nación vs Deportivo Norte (Martínez, Montero y Silvero)

15:15hs, Nación vs Deportivo Norte (Mella, Martínez y Montero)

Cancha: Banfield

12hs, San José vs River (Bravo, Luxen y Ruíz Díaz)

13:30hs, San José vs River (Luxen, Bravo y Ruíz Díaz)

15:15hs, San José vs River (Millas, Luxen y Bravo)

Cancha: Once Unidos

12hs, Once Unidos vs Talleres (Sotelo, Chávez y Ramírez)

13:30hs, Once Unidos vs Talleres (Chávez, Sotelo y Ramírez)

15:15hs, Once Unidos vs Talleres (Miranda, Chávez y Sotelo)

Cancha: San Lorenzo

12hs, San Lorenzo vs Banfield (Olivares, Gómez y Villaverde)

13:30hs, San Lorenzo vs Banfield (Gómez, Olivares y Villaverde)

15:15hs, San Lorenzo vs Banfield (Abboud, Ferreyra y Olivares)

Cancha: Chapadmalal

13:30hs, Chapadmalal vs Argentinos del Sud (Foschi, Vega y Avero)

15:15hs, Chapadmalal vs Argentinos del Sud (Avero, Foschi y Vega)

Cancha: Quilmes

12hs, Quilmes vs Independiente (García González, Lunegro y Brizuela)

13:30hs, Quilmes vs Independiente (Lunegro, García González y Brizuela)

15:15hs, Quilmes vs Independiente (Funes, Lunegro y García González)

Cancha: Kimberley

12hs, Kimberley vs Alvarado (Sampietro, Scuffi y Portal)

13:30hs, Kimberley vs Alvardo (Scuffi, Sampietro y Portal)

15:15hs, Kimberley vs Alvarado (Nuesch, Scuffi y Sampietro)

Cancha: Boca

13:30hs, Boca vs Los Andes (García, Correa y Contreras)

15:15hs, Boca vs Los Andes (Contreras, García y Correa)

Cancha: Argentinos del Sud

12hs, Almagro Florida vs Cadetes (Gallo, Correa y C. Martínez)

13:30hs, Almagro Florida vs Cadetes (Correa, Gallo y C. Martínez)

15:15hs, Almagro Florida vs Cadetes (Cingolani, Correa y Gallo)

Cancha: Al Ver Verás

12hs, Racing vs Al Ver Verás (Zagaglia, Costanzo y Baquero)

13:30hs, Racing vs Al Ver Verás (Costanzo, Zagaglia y Baquero)

15:15hs, Racing vs Al Ver Verás (Baquero, Costanzo y Zagaglia)

Cancha: River

13:30hs, General Urquiza vs Libertad (Arrendazzi, Chabert y Ruíz Díaz)

15:15hs, General Urquiza vs Libertad (Ruíz Díaz, Arrendazzi y Chabert)

Cancha: Peñarol

12hs, Peñarol vs San Isidro (Melga, Mancilla y Pironi)

13:30hs, Peñarol vs San Isidro (Mancilla, Melga y Pironi)

15:15hs, Peñarol vs San Isidro (Llona, Mancilla y Melga)

Cancha: Deportivo Norte

12hs, El Cañón vs Mar del Plata (Rua, Ghiglione y Rios)

13:30hs, El Cañón vs Mar del Plata (Ghiglione, Rua y Rios)

15:15hs, El Cañón vs Mar del Plata (Mayer, Ghiglione y Rua)

Cancha: Círculo Deportivo

12hs, Círculo vs Unión (González, López y Cajal)

13:30hs, Círculo vs Unión (López, González y Cajal)

15:15hs, Círculo vs Unión (Cajal, López y González)