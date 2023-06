Guido Buscaglia fue recibido tras su histórico récord: "El sacrificio de años dio sus frutos"

El marplatense Guido Buscaglia regresó a la ciudad tras convertirse en el nadador argentino más rápido de la historia, y fue recibido con toda la felicidad por el Club Once Unidos, su segunda casa. El sábado, el deportista de 26 años cronometró 22.17 segundos en la serie eliminatoria de los 50 metros libres en el Centro Deportivo Santos Dumont de Recife, Brasil. Así, por una centésima, superó el récord que ostentaba nada menos que José Meolans desde 2008.

Pasadas las 19.30, Buscaglia ingresó al estadio cerrado de Falkner y Roldán donde se topó con el afecto de deportistas de su club de todas las edades, junto al presidente Horacio Taccone, y el presidente del Emder Andrés Macció. Todos le pidieron una selfie, como un rockstar muy querido.

"Estoy muy feliz y contento, tanto por romper el récord de Meolans que es un ídolo para mí, como poder tener este reconocimiento en mi club, que es donde nací, me crié y di mis primeros pasos en la natación", sostuvo Buscaglia luego en diálogo con 10 Noticias (Canal 10). "Cuando vi el tiempo fue una emoción tremenda. Ver todo el sacrificio que hice en ese momento dio sus frutos, llegó lo que tanto busqué. Fue felicidad plena", añadió. Y recordó la confianza que se tuvo en las horas previas: "La noche previa estuve muy tranquilo, a veces cuesta dormir pero yo dormí muy bien. Lo primero que le dije a Fede (Diez Anderesen, entrenador) era que me sorprendía haber dormido tan bien. Y en la pileta, llovió 5 minutos, salió el sol y le dije ´va a ser hoy´".

El 2023 no fue fácil para el nadador marplatense, según sus palabras: "fue duro, con momentos difíciles, donde tuve que hablar con mi entrenador algunos días porque me estaba costando mucho entrenar. Pero el último mes fue un cambio con el Campeonato Argentino, me fue excelente, me cambió la mentalidad y la motivación. Llegamos muy bien a Brasil. No sabía que iba a lograr el récord pero que iba a ser una gran marca, que estábamos muy bien. Así fue", declaró.

Guido Buscaglia se refirió también a un cálido postero que realizó en Instagram su entrenador, Federico Diez Andersen, donde repasó el camino y el esfuerzo del deportista desde los 12 años. Su familia se mudó a Rosario por una propuesta laboral pero él decidió quedarse en Mar del Plata para seguir entrenándose: "Exageró un poco cuando puso que me quedó a los 15 años solo (risas), fue como a los 17 me quedé solo por un trabajo de mi papá, una decisión que no me arrepiento. Sabía que las condiciones para entrenar eran en Mar del Plata. Al principio fue difícil empezar a vivir solo, de un día para el otro, pero dio sus frutos", sentenció.

Además de entrenar nueve turnos de agua más otros tres de gimnasio por semana, Buscaglia es estudiante de la carrerea de contador público, da clases en Once Unidos y realiza un curso de guardavidas. Un esfuerzo tremendo para un deportista al que nada le sucedió porque sí. "A mí me llegó todo un poco más tarde que el resto todo. En las juveniles no hice ningúna medalla internacional, fui a todos los torneos sudamericanos, panamericanos, mundial, y en ninguno tuve actuaciones destacadas. Mi primera medalla fue como mayor, y mi primer récord argentino me llega a los 26 años. Se trata de luchar por lo que uno sueña, darle tiempo que van a llegar".

Guido Buscaglia ahora esperará la citación al Mundial de Fukuoka, en Japón (se realizará entre el 14 y 30 de julio). Y luego apuntará a su máximo objetivo del año, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Claro que el sueño mayor es clasificar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, para lo cual tendrá que bajar su marca 21 centésimas. Nada imposible. Todo, siendo el nadador argentino más rápido de la historia. Un sueño.