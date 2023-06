Montenegro se reunió con vecinos de Los Pinares

Guillermo Montenegro encabezó un encuentro con vecinos de los Pinares, acompañado por parte de su gabinete. El jefe comunal escuchó algunos pedidos y observaciones referidas a mejorar las condiciones de seguridad, el funcionamiento de algunos semáforos, limpieza de microbasurales y mejoramiento de calles. Desde el municipio, se les brindó un detallado informe de lo realizado en el barrio por las distintas áreas.

El Intendente municipal Guillermo Montenegro, acompañado por varios funcionarios de su gabinete, se reunió con vecinos del barrio Los Pinares en un encuentro que se desarrolló en la sede de la Sociedad de Fomento.

En la reunión, los vecinos hicieron algunos pedidos y observaciones, mayormente referidas a mejorar las condiciones de seguridad, el funcionamiento perfectible de algunos semáforos, limpieza de microbasurales y mejoramiento de algunas calles.

El intendente comentó que “desde el inicio de la gestión realizamos estas reuniones en distintos puntos de la ciudad, porque entendemos que sirve no solo para tomar los reclamos de primera mano, sino también para revisar las cosas que se hicieron y lo qué es necesario fortalecer. También nos sirve para explicarle a los vecinos cuando algo no es posible realizarse oque se requiere más tiempo para poder concretar esa mejora”.

Además agregó que “la recepción siempre es muy buena porque saben que siempre estuvimos y no mentimos: cuando se puede se puede, y cuando no se puede en ese momento, les hablamos de plazos reales” y señaló que “siempre estoy contacto con los vecinos porque nunca me quedé detrás del escritorio, estas reuniones también son muy enriquecedoras para mejorar”.

En el caso de Barrio los Pinares, desde el Emvial detallaron que desde el inicio de la gestión hubo trabajos de pavimentación en las calles Río Negro (entre Chile y México), Concepción Arenal (entre Palma y Benito Juárez), López de Gomara (entre Ortega y Gasset y Palma), Roffo (entre Constitución y López de Gomara) y Benito Juárez (entre Arenal y F. Acosta).También se trabajó en distintos sectores de Constitución y tramos que se encontraban en mal estado, y se avanzó en las tareas de bacheo con motoniveladora.

En cuanto repotenciación con iluminación LED, se trabajó en Monte Carballo (de Monseñor Zabala a Constitución), Marcos Sastre, Río Negro, Daireaux y Constitución, colocándose 359 luminarias. Y en lo que va de 2023, se repararon más de 200 artefactos lumínicos en el barrio.

En materia de seguridad, en tanto en la zona se encuentran activas 31 cámaras en diferentes puntos del barrio, además de las 5 incorporadas por los vecinos al sistema de monitoreo y vigilancia del COM, y se planea la instalación de una nueva cámara en los próximos días. En cuanto a los botones de alerta, los mismos se encuentran en 4 comercios y en la Escuela Municipal 6.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que próximamente el barrio recibirá una serie de actividades, como Salud en tu Barrio del 3 al 7 de julio, de 9 a 13 en la sede de la Sociedad de Fomento, con vacunación de calendario, antigripal y COVID, taller de primeros auxilios y RCP, controles odontológicos y recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal, consultas ginecológicas y educación a la comunidad, consultas sobre pediatría (se completarán las libretas y gestionarán turnos para los Centros de Salud) y castraciones de mascotas.