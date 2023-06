Patronato sufrió una paliza en Perú

Patronato de Paraná no se encontró, perdió 5 a 0 ante Melgar en Perú, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, y quedó afuera de la competición, aunque aún ambos equipos pelearán la próxima fecha para clasificar a la Sudamericana. Con cuatro goles argentinos en el primer tiempo (Bernardo Cuesta por dos, Cristian Bordacahar y Tomás Martínez) y uno del peruano Jhamir DArrigo, los dirigidos por el también argentino Mariano Soso ganaron por primera vez en la Libertadores 2023.

Melgar consiguió un penal en el arranque y a los 8 minutos Bernardo Cuesta lo transformó en gol con un derechazo cruzado. Así se fortaleció y aprovechó que Patronato nunca se encontró en la cancha, no supo cómo ni qué hacer y la pasó mal. A los 13 minutos y luego de un córner, involuntariamente Nievas dejó la pelota boyando cerca del punto de penal, Bordacahar apareció solo y rompió el arco para el 2 a 0. Siete minutos más tarde, el peruano Jhamir DArrigo corrió por la izquierda hasta que Cristian González lo barrió desde atrás dentro del área convirtió un nuevo penal, y el ex River Tomás Martínez con la zurda la clavó pegada al palo derecho. Con la goleada ya impuesta, Otta sacó un defensor y metió a un delantero, pero aún así los errores, la bronca y las pocas ideas no lo dejaron pasar siquiera la mitad de la cancha. Melgar se hizo un festín: con pases filtrados y atención supo apoyarse en la tranquilidad del marcador y se dio el lujo de desperdiciar otros tres mano a mano para extender la diferencia, lo que consiguió a los 40. Con mucha facilidad y hasta con lujos iniciaron una muy buena jugada desde la izquierda, con cuatro pases llegó al área del Patrón, Kenji Cabrera tiró el centro y entre los dos centrales otra vez Cuesta la acomodo y definió con tiempo y sutileza para el 4 a 0.

La segunda mitad parecía cambiar completamente, con un Rojinegro totalmente dedicado a revertir el partido, pero con el correr de los minutos se fue apagando y Melgar otra vez aprovechó. A los 13 del complemento, desde un córner mal tirado de Patronato surgió un contraataque hasta la otra punta, donde Cuesta enganchó en el área chica y con un pase atrás habilitó a DArrigo que esquinó muy bien su tiro para el 5 a 0 final. El Grupo H quedó con Atlético Nacional como líder y ya clasificado a octavos de final con 10 puntos (+4), seguido por Olimpia con 8 (+3), Melgar con 4 (-1) y último permanecerá Patronato con 3 unidades (-6) hasta la próxima y última fecha. Allí el León peruano se medirá ante Olimpia en Paraguay el martes 27 a las 21, mismo día y horario en que Patronato enfrentará a Atlético Nacional en Colombia.