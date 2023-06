Sobre la hora, Alvarado rescató un puntazo en San Juan

Es un punto pero vale mucho más. Es el segundo empate seguido fuera de casa, le impidió a su rival subirse temporalmente a la punta de la Zona A, y empieza a verse como un equipo de cuidad para la segunda rueda de la Primera Nacional. No brilla, no luce, no se destaca por su juego ni ataca demasiado, pero se hizo sólido, no le llegan mucho y está siendo contundente en sus llegadas. Alvarado perdía en San Juan y un gol de Albertengo en el descuento, firmó el 1 a 1 ante San Martín que deja un muy buen sabor en el conjunto de "Pancho" Martínez,que continúa invicto en el banco albiazul.

