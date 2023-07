Los 8 precandidatos a concejales de Juntos salieron al cruce de Raverta por su "vocación de trabajo"

“Tengo vocación de trabajo, que es lo que no se ve en la municipalidad”. Esa fue una de las frases que dejó Fernanda Raverta en declaraciones a 0223 y que pocas horas después motivó un cruce por redes sociales con casi todos los precandidatos a concejales que lleva la lista liderada por el intendente Guillermo Montenegro en busca de la reelección.

De manera coordinada, y casi en simultáneo, los principales nombres de la lista del oficialismo se valieron de Twitter para responder la crítica que había lanzado durante la entrevista la precandidata a intendenta de Unión por la Patria contra la gestión de Montenegro.

Agustín Neme, el primer precandidato a concejal de Juntos, apuntó: "La única vocación que tienen es defender que los presos usen celulares en las cárceles. Para el kirchnerismo las víctimas siempre fueron los delincuentes y no los vecinos que sufren la inseguridad".

En la misma sintonía, la radical Marianela Romero expresó: "Vocación de trabajar solo para los suyos: Raverta hace 4 años que tiene la ANSES y no le encontró la vuelta, salvo a la jubilación de privilegio de una sola persona".

Guido García, de la Coalición Cívica, señaló con ironía: “Vocación de abandonar a la ciudad como hicimos los últimos 4 años…”. Y Vilma Baragiola, la cuarta precandidata a concejal, retrucó: "Vocación de dar jubilaciones millonarias a la ex presidenta mientras nuestros abuelos cobran dos pesos".

Julián Busetti, el quinto de la lista, afirmó que "la única vocación de Raverta es la de usurpar tierras para los amigos de la Cámpora y ajustar la jubilación de nuestros abuelos". "Vocación de militar el cierre de las escuelas", agregó, por su lado, Mónica Lence.

Para continuar con los cuestionamientos, el precandidato Ricardo Liceaga Viñas aportó: "Vocación para tener la inflación más alta de los últimos 30 años". Y la última en prenderse al cruce tuitero fue Liliana Piccolo, quien le atribuyó a la actual titular de la Anses "vocación de discriminación", en referencia a las quejas que plantea el intendente Montenegro por la falta de apoyo de Provincia y Nación.

En la entrevista con este medio, Raverta repasó hitos de gestión, resaltó la cantidad de recursos destinados por el gobernador Kicillof y la presidencia y no se guardó sus críticas contra Montenegro: "Eso tiene que ver con esa vocación de trabajo y de tarea que es lo que no se ve en la municipalidad y se ve claramente en la Provincia. No es magia: cuando hay vocación de resolver problemas, se busca, se caracteriza el problema, se piensa la solución y después se buscan los fondos para financiar esa respuesta. Eso es lo que yo creo que le falta a la ciudad: gestión local, poder detectar los problemas que todos conocemos".