Independiente y Banfield se metieron y quedan dos vacantes

Después de que el agua frenara una fecha de definiciones, se disputó la penúltima jornada de la primera fase del Torneo "Emiliano Dibu Martínez" y de los cuatro lugares que restaban se ocuparon dos. Independiente (igualó 1 a 1 con Quilmes) y Banfield (superó 2 a 1 a San Lorenzo) se aseguraron el lugar en la Zona Campeonato. Argentinos del Sud y Norte pelearán por el último cupo en la Zona 2. En tanto, en la 1, El Cañón y San Isidro tienen una ventaja para luchar mano a mano por el que falta, pero Almagro Florida tiene un partido pendiente (jugaría ante Alvarado el miércoles) y tiene una chance matemática de meterse en la discusión. A Boca, aún a 3 puntos, no le alcanzaría por los duelos directos contra los que están por encima.

Resultados

Zona 1

El Cañón 1 - Atlético MdP 2

Kimberley 0 - Alvarado 1

General Urquiza 2 - Libertad 1

Peñarol 0 - San Isidro 2

Almagro Florida 1 - Cadetes 3

Boca 1 - Juventud Unida 2

Racing 0 - Al Ver Verás 0

Zona 2

Quilmes 1 - Independiente 1

Once Unidos 0 - Talleres 1

Círculo 7 - Unión 0

Nación 0 - Norte 4

Chapadmalal 1 - Argentinos del Sud 1

San José 2 - River 3

San Lorenzo 1 - Banfield 2

Posiciones

Zona 1

Atlético MdP...30 puntos (C)

Alvarado...28 (-1)(C)

Kimberley...26 (C)

Juventud Unida...22 (C)

Urquiza...22 (C)

Libertad...18 (C)

San Isidro...15

El Cañón...15

Boca...12

Cadetes...10

Al Ver Verás...10

Almagro Florida...9 (-1)

Peñarol...8

Racing...5

Zona 2

Quilmes...27 puntos (C)

River...27 (C)

Círculo...26 (C)

Banfield...24 (C)

Once Unidos...23 (C)

Independiente...22 (C)

Argentinos del Sud...21

Deportivo Norte...19

Chapadmalal...12

San José...12

Talleres...8

Nación...7

San Lorenzo...6

Unión...0