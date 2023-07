“Embudo tóxico”: vecinos piden por el cambio de recorrido de líneas en el centro

Vecinos de Lamadrid entre la costa y Avenida Colón reclamaron ante el Concejo Deliberante por las trastornos que sufren a día a día por las 19 líneas de colectivos que transitan por ese tramo céntrico, luego que en 2020 se desviarán 15 recorridos por la instalación de decks gastronómicos en calle Belgrano.

La situación comenzó a ganar visibilidad en febrero con la intervención de la Defensoría del Pueblo, a lo que en mayo se sumó un proyecto del Frente de Todos en el Concejo Deliberante. Este lunes, los propios afectados contaron en primera persona a los concejales de la Comisión de Movilidad Urbana las dificultades que enfrentan a día a día, donde pidieron que se revean los recorridos.

“Estamos alarmados por la calidad de vida a la que estamos siendo sometidos desde 2020. Lo que está pasando en nuestra calle se contrapone con lo que pasa en el mundo, donde es al revés: se tiende a descentralizar, pero aquí se centralizó en una calle”, expresó Aníbal Serra, vecino que tiene su departamento en ese tramo de Lamadrid.

“Vemos el descargo de Movilidad Urbana y no lo acepto. No considero que esté cerrado el tema, tiene que haber más alternativas. Lo que se hizo, no se hizo pensando en la gente. Pido que Movilidad Urbana sea un poco humana, sensata, no se puede hacer eso. Es inconcebible. Esos 100 metros se convirtieron en un embudo tóxico”, expuso el ingeniero en representación del conjunto de vecinos que impulsa el reclamo.

La Comisión de Movilidad Urbana debatió el pedido vecinal. Foto: Prensa HCD.

Para tomar mayor dimensión de la situación, el hombre hizo hincapié en los ruidos molestos que genera el tránsito, a lo que se suma “la polución de gases tóxicos de los motores diesel que utilizan el gasoil. Desde lo visual, se nos alteró la paisajística. Tenemos toda una violación tremenda por lo que es el impacto al que puede estar sometida una persona”.

El origen del conflicto se remonta a fines de 2020, cuando el gobierno municipal dispuso la habilitación de decks gastronómicos en la zona centro para la reactivación de la actividad gastronómica. Ello generó el desvío de las líneas que pasaban por calle Belgrano, que desde entonces recorren Colón y doblan por Lamadrid, para retomar por el Boulevard Peralta Ramos. De las cuatro líneas que transitaban hasta ese entonces, se pasó a 19, las cuales en un primer momento tenían paradas en esos 100 metros. Más tarde fueron reducidas a 14, aunque la modificación no resolvió el problema estructural, aseguran los vecinos. La situación es particularmente más preocupante en verano, donde se suman miles de turistas, el pasó de los trenes de fantasía que tiene parada en Plaza Colón y el movimiento de huéspedes del Hotel Provincial.

Las explicaciones del gobierno

En el marco del expediente legislativo, la Subsecretaría de Movilidad Urbana incorporó en las últimas horas un detallado informe donde explicó las motivaciones que llevaron a imponer los actuales recorridos y la imposibilidad de una alternativa más favorable para la zona.

“La decisión de concentrar ciertas líneas sobre determinados ejes está relacionada con condicionantes propios de la movilidad (niveles de congestión vial, necesidades de maniobra seguras para la circulación y el arribo a las paradas, etc.), disponibilidad de espacio público para la detención y necesidad de lograr eficacia (cumplir con las expectativas del usuario) y eficiencia de los recursos que finalmente impactan sobre el costo del servicio”, planteó el subsecretario Dante Galván.

Plano general de los recorridos que pasan por calle Lamadrid. Imagen: Movilidad Urbana.

A su vez, remarcó por qué desviar algunas líneas por Sarmiento generaría matores complicaciones. “La disponibilidad de espacio para la materialización de las paradas en ésta, es relativamente menor que en calle Lamadrid; las maniobras anteriores a la detención del vehículo obligan a que las paradas se deban concentrar sobre el final de la cuadra, lo cual profundiza la problemática de la falta de espacio en el sector”, sostuvo al respecto.

A su vez, remarcó que desde fines de 2020 se redujeron las paradas sobre Lamadrid entre Colón y la costa, lo que generó “una significativa reducción del impacto de las operaciones de ascenso y descenso de pasajeros sobre la cuadra en cuestión, ya que las detenciones efectivas disminuyeron al 60% de las que se realizaban en el escenario anterior”.