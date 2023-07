Piloto hizo bajar a 20 pasajeros porque el avión estaba muy pesado

Un piloto de la aerolínea EasyJet se vio obligado a decirle a los pasajeros que bajaran del avión tras descubrir que era "demasiado pesado para despegar". El vuelo salía de España rumbo al Reino Unido y se retrasó casi dos horas porque no podía despegar debido al sobrepeso y a las condiciones climáticas adversas, informa Daily Star.

"Si es posible, me gustaría pedir a hasta 20 voluntarios que elijan . Si alguien quiere ser voluntario habrá un incentivo. El número actual que nos ha cotizado es de hasta U$S 550 por pasajero que esté dispuesto a no volar esta noche", dijo el piloto.

Un pasajero a bordo del avión ocupado logró capturar el anuncio en video, que luego se compartió, indica Daily Star. En las imágenes, se puede ver a los pasajeros murmurando y sacudiendo la cabeza. Según el rastreador de vuelos de EasyJet, el vuelo se retrasó debido a las "malas condiciones climáticas en Lanzarote".

En el clip también, se puede escuchar al piloto diciendo: "Gracias por llegar aquí hoy. Debido a que hay tantos de ustedes, es un avión bastante pesado. Este avión pesado combinado con una pista bastante corta y con las condiciones desfavorables actuales aquí en Lanzarote, significa que el avión es demasiado pesado para despegar. He estado sentado con mi primer oficial superior y tenemos mucha experiencia con esto y lo hemos hecho antes".

En este sentido, continuó: "Con la seguridad como nuestra prioridad número uno, no hay manera, con las condiciones actuales del viento, de que podamos llevar este avión al aire. Hay una serie de factores: hace mucho calor, el viento no es fantástico, la dirección no es excelente".

Además, agregó: "Ahora, es posible que se pregunten qué pasará después y eso es lo que he venido a decir. He hablado con nuestro equipo de operaciones y la única forma de resolver un problema con un avión pesado es hacerlo un poco más ligero".

En ese momento fue cuando realizó el pedido: "Si es posible, me gustaría pedir a hasta 20 voluntarios que elijan no volar a Liverpool esta noche. Si alguien quiere ser voluntario habrá un incentivo. El número actual que nos ha cotizado EasyJet es de hasta U$S 550 por pasajero que esté dispuesto a no volar esta noche", dice Daily Star.

Finalmente, un portavoz de EasyJet confirmó que 19 pasajeros se ofrecieron como voluntarios para abandonar el vuelo."EasyJet puede confirmar que 19 pasajeros en el vuelo EZY3364 de Lanzarote a Liverpool se ofrecieron como voluntarios para viajar en un vuelo posterior como resultado de que el avión superó los límites de peso para las condiciones climáticas", dijo el portavoz.

"Esta es una decisión operativa de rutina en estas circunstancias y existen restricciones de peso para todas las aerolíneas por razones de seguridad. En el caso de que un vuelo exceda los límites de peso, pedimos a los pasajeros que se ofrezcan como voluntarios para transferirse a un vuelo posterior de forma gratuita, que es lo que sucedió en esta ocasión, y los voluntarios reciben una compensación de acuerdo con las regulaciones", indica Daily Star.

"La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de EasyJet", finalizó el portavoz.