Comedores barriales reclaman entrega de alimentos: "Para nosotros la pandemia no pasó"

Integrantes de los Centros Barriales de Emergencia (CBE) reclaman en las puertas del municipio por la entrega de alimentos a 33 comedores que brindan asistencia alimentaria en diferentes sectores de la ciudad. "Para nosotros la pandemia no pasó", aseguran.

"En pandemia fueron centros barriales de emergencia y que siguieron continuando, porque para nosotros la pandemia no pasó, sino que ahora viene una pospandemia donde la seguimos pasando mal", explicó en diálogo con 0223 Susana Figueroa, referente del CBE Puerto. En ese sentido, explicó que el reclamo es por la devolución de la periodicidad en la entrega de alimentos. "Pedimos que nos devuelvan los alimentos como estaba haciendo, no tan seguido, pero lo estaba haciendo para que puedan poder garantizar el plato de comida en los diferentes merenderos de la ciudad", sostuvo.

De acuerdo al relato de Figueroa, actualmente los 33 comedores y merenderos nucleados en la red de Centros Barriales de Emergencia, brindan asistencia alimentaria a gran cantidad de familias de la ciudad junto con otros 325 comedores solidarios.

"Se discontinuó la entrega de alimentos. Ellos dicen que son licitaciones, no nos dan respuesta o nos dan un viernes. Nosotros todos los viernes recibíamos alimento, entre 10 y 15 toneladas, ahora no lo estamos recibiendo", dijo tras resaltar que actualmente "en el barrio alimento nutritivo no se le puede estar dando", consideró.

Por último, la referente social aseguró que "cada vez hay más gente que se acerca a los CBE", dijo y resaltó que en los comedores además de dar asistencia alimentaria funcionan escuelitas de fútbol y templos de oración. "Lamentablemente con el señor Montenegro nunca pudimos conversar", cerró.