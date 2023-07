Polémica: un turista yankie se puso gratis en Argentina una vacuna que en su país cuesta 400 dólares

Un gran polémica se desató en las últimas horas en las redes sociales luego de que un turista yankie, de visita en la Argentina, publicó un video en el que cuenta asombrado que se realizó un chequeo y se aplicó una vacuna en un hospital público sin pagar un solo peso.

El joven - de unos 20 años- relató en vivo su visita al Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde le realizaron una extracción de sangre y le pusieron una dosis de la vacuna de tétanos, procedimientos que el estadounidense aseguró que en su país de origen tendrían un costo de entre 300 y 400 dólares para una persona que -como él mismo declaró- no cuente con seguro médico.

"Les voy a contar como recibir beneficios de salud gratis siendo americano. Hoy es mejor que navidad", alardeo en un tono entre incrédulo y socarrón, mientras se ve de fondo la fachada del conocido nosocomio porteño, para el que Mirtha Legrand suele juntar fondos en acciones benéficas en su rol de madrina de la institución, ya sea para la compra de los insumos que escasean o para el mantenimiento del edificio.

"Para ser honesto no sabía que iba a suceder. Tampoco puedo creer que sea realmente gratis. Ahora estoy en Argentina, donde el país brinda salud gratuita a todos los turistas y a todos los extranjeros. Voy a poner eso a prueba: si ofrecen algo gratis fuera de Estados Unidos, lo voy a conseguir", dijo mientras ingresaba al hospital.

"Como yo no tengo seguro de salud en Estados Unidos, este chequeo y esta vacuna me saldría como mínimo 300 o 400 dólares. Este es un día exitoso. Estoy saliendo del hospital y todavía no pagué un dólar. No sé que está sucediendo", relató asombrado. "Ahora la pregunta más importante: ¿voy a sobrevivir al sistema gratis de salud?", agregó mientras mostraba a cámara los algodones con cinta que cubrían los pinchazos en sus brazos .

Luego de 24 horas, el turista hizo una actualización de su estado: "Creo que voy a vivir".

La salud y la educación públicas, en el centro del debate

Las prestaciones gratuitas para extranjeros en los hospitales y en las universidades públicos de la Argentina son cuestionadas cíclicamente por una parte del electorado y también de las fuerzas políticas, que en este contexto próximo a las elecciones toma nuevamente relevancia.

Hace apenas 10 días, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, desató otra gran polémica al asegurar que solo el 12 por ciento de la población accede a la educación superior y que "casi la mitad de la matrícula es de alumnos extranjeros".

“Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina, tiene 56 universidades públicas y tantas o más privadas, sin embargo esas universidades hoy están vacías de alumnos, tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario porque se ha destruido la educación”, dijo al participar en el XVI Foro Atlántico “Iberoamérica: Democracia y Libertad” de la Fundación Internacional para la Libertad.