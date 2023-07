Buscan a una adolescente de 15 años que se fue de su casa y no regresó

Buscan en Mar del Plata a una adolescente de 15 años que se fue de su casa y no regresó

Familiares y amigos de Violeta Toledo iniciaron una búsqueda para dar con el paradero de la adolescente de 15 años de la que no hay noticias desde la noche del martes.

Según indicó el padre de la adolescente a 0223, la chica protagonizó una breve discusión con su madre y alrededor de las 20.30 se escapó por la ventana de su casa del barrio Alfar.

El hombre confió que su hija dejó el teléfono celular en su casa, por lo que se encuentra completamente incomunicada. Tampoco se llevó sus pertenencias, ni la tarjeta Sube ni dinero en efectivo.

"No la podemos ubicar por ningún lado. Estamos dando vueltas desde anoche. La Policía la está buscando pero no hay nada concreto. Nos dijeron que la vieron dando vueltas en la zona de 180 y Luro, pero no está confirmado", indicó.

Victoria mide 1,67 metros, tiene cabello castaño oscuro, largo y lacio. La última vez que fue vista vestía buzo y calza negra y zapatillas blancas con tiras rojas. Quienes puedan comunicar datos, comunicarse al 2235010573, 2233396427 o al 911.