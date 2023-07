Campo de Pato y Camarones serán los representantes de la URMDP en el Regional Pampeano C

Campo de Pato y Camarones jugarán el Torneo Regional Pampeano C. El equipo de Balcarce clasificó primero en el Torneo previo a esta competición, mientras que los de Pinamar vencieron a Miramar por 17 a 16 y lograron el pase en el último tramo del partido. Por otra parte, Necochea tuvo la segunda edición del clásico y Tiburones le ganó a Náutico por 71 a 0.

De esta manera, el Torneo Regional Pampeano C, cuyo comienzo está pautado para el 15 de julio, contará con los siguientes partidos:

Campo de Pato vs Rinos (Saladillo)

Estudiantes (Olavarria) vs Camarones

El Nacional (BB) vs Kamikazes (Colón)

Miuras (J) vs Punta Alta

Los ganadores jugarán las semifinales, y los ganadores la final, que se sorteará de acuerdo a la localía.