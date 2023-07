El Alvarado de "Pancho" Martínez es cosa seria

El cambio de cara de Alvarado es cada vez más evidente. El "torito", una vez más, fue el que impuso condiciones, se jugó como quiso, aprovechó sus ocasiones y se trajo un valioso triunfo de Santiago del Estero al vencer a Güemes por 2 a 0, por la 25ta fecha de la Zona 1 de la Primera Nacional, sumó de a tres por primera vez en la temporada fuera del José María Minella y se ilusiona con el Reducido.

La confianza en el fútbol es todo. El equipo marplatense cambió radicalmente desde la salida de César Vigevani. Primero Osvaldo Nartallo y luego "Pancho" Martínez tienen mucho que ver porque lo ordenaron, pusieron las cosas en su lugar, y los jugadores respondieron, se comprometieron y representan bien la camiseta. En Santiago del Estero, tuvo el premio que había estado cerca de conseguir en su visita a All Boys, y se vuelve con los tres puntos en el bolsillo. Otra vez sufrió poco, acertó en algunas, tuvo un par más y ganó con convicción.

En el primer tiempo, Güemes trató de tomar el protagonismo pero casi no llegó. El orden es parte del plan inicial del "torito" y, a partir de ahí, busca sus chances. Cuando se dio cuenta que lo tenía controlado, cambió las condiciones y se animó a más. Primero Ramírez reventó el travesaño y, en la siguiente, Casa se la llevó con la mano y Llobet no dudó en sancionar el penal que Sebastián Ramírez canjeó por gol con un remate certero a la izquierda del marplatense Juan Mendonca, que había elegido el otro palo. Hasta el final, estuvo cerca de liquidarlo el equipo de Martínez, que tuvo un par de ocasiones más. También lo pudo empatar Güemes pero, como siempre que lo llaman a trabajar, Lungarzo respondió para tapar un mano a mano con Casa.

En el complemento, el local salió con todo y Lungarzo volvió a decir presente para desactivar un cabezazo de Casa. Pero Alvarado lo silenció enseguida. Primero con un mano a mano de Malagueño que se estrelló en el palo izquierdo, y enseguida con una asistencia de Ramírez, Albertengo se filtró entre los centrales y definió ante el achique de Mendonca: 7' y 2 a 0. Como hacían los viejos equipos de Bianchi, con la ventaja de dos, se volvió impenetrable, reforzó el medio y la defensa, y ya no pasó sobresaltos. Hasta siempre pareció más cerca Alvarado del tercero que Güemes del descuento. Así, con personalidad, con autoridad, con identidad, el "torito" suma y sigue, se sacó la espina de no ganar fuera de casa y mira cada vez con más ilusión la llegada al Reducido. Porque soñar no cuesta nada.