Sarmiento y Vélez tuvieron emociones en el final

Sarmiento de Junín (29 puntos) y Vélez Sarsfield (26) protagonizaron un discreto encuentro que ganó atracción en el final con dos goles en descuento que permitieron una igualdad 1-1, en un partido adelantado de la 25ta. Fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).

En el estadio Eva Perón, la polémica se instaló en el cierre del cotejo con un discutidísimo penal que el árbitro Nazareno Arasa cobró en favor del conjunto local, cuando se disputaban 3 minutos de tiempo adicionado. El joven mediocampista Manuel Mónaco ejecutó la pena máxima (que fue revisada por el VAR durante casi 6 minutos) y convirtió para el elenco local. Parecía triunfo para los dirigidos por el DT Israel Damonte. Sin embargo, el equipo del DT Sebastián Méndez (está invicto desde que asumió el cargo) extrajo una milagrosa paridad, en el minuto 57 del segundo tiempo, con una conquista de Leonardo Jara, quien recogió un rebote largo que otorgó el arquero Devecchi, tras un tiro libre que remató el pibe Elián Cabrera.

Lo cierto es que ese lapso de diez minutos que medió entre la sanción del penal y el gol del empate velezano fue lo mejor y lo peor del partido. Lo mejor porque entregó una intensidad y emotividad que no se había observado en el desarrollo anterior. Y lo peor porque afloraron errores groseros del árbitro y de quien estuvo al frente del VAR (Hernán Mastrángelo), que no fueron subsanados por la tecnología. Durante la primera etapa, los dos equipos se neutralizaron en la zona central y casi no hubo llegadas frente a las vallas. Por el lado del local, el esfuerzo de Bettini lo más ponderable. Mientras que el elenco de Liniers opuso el criterio de Juan Ignacio Méndez más la inclaudicable voluntad de lucha del pibe Joaquín García.

En el segundo período, Sarmiento adelantó algo las líneas y buscó con algo más de determinación la victoria. Pero le faltó claridad y profundidad como para inquietar a un Burián que pasaba tranquilo la noche. Hasta que a los 48m., el ingresado Mónaco diseñó un slalom fantástico por derecha, metiendo enganches y eludiendo rivales hasta que despachó un centro llovido para la cabeza de Javier Toledo. En el borde del área chica, el lateral Joaquín García le disputó la pelota, al parecer, hombro con hombro. Sin embargo, Arasa ubicado cerca sancionó el penal. Y el VAR, con Mastrángelo como supervisor, no corrigió jamás la decisión del árbitro principal. La ejecución correcta de Mónaco suponía la necesaria victoria de Sarmiento, pero el equipo local se retrasó inconcientemente y le dio a Vélez la última chance. Y los de Méndez la aprovecharon. Hubo un tiro libre sancionado por el juez principal (antes pareció mano de Osorio en la maniobra previa) que fue ejecutado por el juvenil Cabrera. El arquero Devecchi otorgó un rebote demasiado largo y Jara, en posición legítima, apareció para conectar y desatar el festejo del ‘Fortín’.