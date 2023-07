El Torneo "Emiliano Dibu Martínez" comienza la segunda fase

Con emociones fuertes en la última fecha y mucho en juego en cada uno de los partidos, se pondrá en marcha este sábado la segunda fase del Torneo "Emiliano Dibu Martínez" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol. En la Zona Campeonato, dentro de duelos interesantes, se destaca el cruce del campeón Kimberley ante Once Unidos, y dos de los mejores de la primera fase River - Atlético Mar del Plata. Por su parte, en la Reválida, se miden Almagro Florida y El Cañón, dos de los que llegaron con chances de clasificación hasta las últimas jornadas.

Programa de partidos - 1ra fecha

Zona Campeonato

Cancha: Deportivo Norte

12hs, Deportivo Norte vs General Urquiza (Zagaglia, G. Núñez y Gómez)

13:30hs, Deportivo Norte vs General Urquiza (Gómez, Zagaglia y G. Núñez)

15:15hs, Deportivo Norte vs General Urquiza (Miranda, Gómez y Zagaglia)

Cancha: Kimberley

12hs, Kimberley vs Once Unidos (Gallo, Randazzo y Chávez)

13:30hs, Kimberley vs Once Unidos (Chávez, Gallo y Randazzo)

15:15hs, Kimberley vs Once Unidos (Mella, Chávez y Gallo)

Cancha: Chapadmalal

13:30hs, Los Andes vs Independiente (Lunegro, Chabert y Mayer)

15:15hs, Los Andes vs Independiente (Mayer, Lunegro y Chabert)

Cancha: Círculo

12hs, Círculo vs San Isidro (Rúa, H. García y Funes)

13:30hs, Círculo vs San Isidro (H. García, Rúa y Funes)

15:15hs, Círculo vs San Isidro (Funes, H. García y Rúa)

Cancha: Quilmes

12hs, Quilmes vs Banfield (Sotelo, Costanzo y Martínez)

13:30hs, Quilmes vs Banfield (Martínez, Sotelo y Randazzo)

15:15hs, Quilmes vs Banfield (Millas, Martínez y Sotelo)

Cancha: Alvarado

13:30hs, Alvarado vs Libertad (Arrendazzi, Brizuela y Ruíz Díaz)

15:15hs, Alvarado vs Libertad (Ruíz Díaz, Arrendazzi y Brizzuela)

Cancha: River

12hs, River vs Mar del Plata (Montero, Portal y Scuffi)

13:30hs, River vs Mar del Plata (Scuffi, Montero y Portal)

15:15hs, River vs Mar del Plata (Llona, Scuffi y Montero)

Zona Reválida

Cancha: Talleres

12hs, Talleres vs Argentinos del Sud (Oliveri, Pironi y Luxen)

13:30hs, Talleres vs Argentinos del Sud (Luxen, Oliveri y Pironi)

15:15hs, Talleres vs Argentinos del Sud (Nuesch, Luxen y Oliveri)

Cancha: Al Ver Verás

12hs, Al Ver Veras vs Cadetes (Ferreyra, Silvero y Ghiglione)

13:30hs, Al Ver Verás vs Cadetes (Ghiglione, Ferreyra y Silvero)

15:15hs, Al Ver Verás vs Cadetes (Abboud, Ghiglione y Ferreyra)

Cancha: Banfield

13:30hs, San José vs Peñarol (Monsalves, Esquivel y Contreras)

15:15hs, San José vs Peñarol (Contreras, Monsalves y Esquivel)

Cancha: Boca

12hs, Boca vs Nación (Mancilla, Villaverde y López)

13:30hs, Boca vs Nación (López, Mancilla y Villaverde)

15:15hs, Boca vs Nación (Cingolani, López y Mancilla)

Cancha: Peñarol

13:30hs, Unión vs Chapadmalal (Correa, Ruíz Díaz y Foschi)

15:15hs, Unión vs Chapadmalal (Foschi, Correa y Ruíz Díaz)

Cancha: San Lorenzo

12hs, San Lorenzo vs Racing (Melga, Rodríguez y Bravo)

13:30hs, San Lorenzo vs Racing (Bravo, Melga y Rodríguez)

15:15hs, San Lorenzo vs Racing (Baquero, Bravo y Melga)

Cancha: Argentinos del Sud

12hs, Almagro Florida vs El Cañón (García González, Vega y González)

13:30hs, Almagro Florida vs El Cañón (González, García González y Vega)

15:15hs, Almagro Florida vs El Cañón (Cajal, González y García González)