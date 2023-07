Círculo quiere traerse algo de Viedma

Las sensaciones positivas que dejó el partido contra Germinal de Rawson, no terminaron ser completas por el empate final del equipo sureño. Círculo mostró cosas buenas y una fragilidad defensiva preocupante, que terminó costando muy caro. Este domingo a las 15, el "papero" visita a Sol de Mayo de Viedma por la 21ra fecha de la Zona 1 del Federal A.

El conjunto de Damián García quiere ganar, salir del último puesto y ver algún otro equipo por debajo. Pero también sabe que no está siendo sencillo vencer lejos del Trama, por eso no vería con mala cara un empate ante el "albiceleste", que está en plena remontada en la Zona. La novedad más importante será el debut en la temporada de Tomás Casas en el arco, porque Federico Tursi no viajó por sufrir una gastroenteritis. Tampoco forman parte de la delegación Bruno Vedda (pubialgia) y Facundo Cozzi (5 amarillas".