¿La IA reemplazará a los docentes?: temores y desafíos que atraviesa la educación con el Chat GPT

Un reciente estudio en el ámbito escolar determina que sólo el 22% de los educadores utilizan el Chat GPT en el aula. No obstante, ese estudio -realizado sobre casi 2.000 docentes de la Capital Federal- establece que el 86,8% de los educadores encuestados declaró que puede detectar cuando sus estudiantes realizan tareas con el Chat GPT.

Ante el avance tecnológico, desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) promueve para los docentes de todos los niveles y los directivos de establecimientos de enseñanza, capacitaciones en la utilización de la Inteligencia Artificial con fines educativos.

Desde el área de Capacitación de Aiepba se organizaron jornadas de trabajo y reflexión para analizar el avance de esta herramienta informática que promete cambiar las reglas de juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el segundo semestre está previsto un taller que incluirá exposiciones de docentes que ya trabajan con IA en el aula.

Aiepba convocó a la especialista Victoria Ezcurra, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Administración Pública de la UBA para disertar sobre “Chat GPT: el reto pedagógico para Educadores”, en el marco de un programa para acercar esta herramienta a los encargados de la enseñanza en los centros privados de la provincia.

“La escuela que conocemos cambiará. El sistema de políticas educativas debe revisar los marcos teóricos en que se forman los nuevos docentes y los que están en ejercicio y cómo procesarán estos cambios los equipos directivos. El desafío está en lo actitudinal: evaluar cómo se comportan los alumnos con esta nueva realidad y guiarlos en el desarrollo del espíritu crítico”, reflexiona Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Aiepba.

En una charla abierta para educadores y directivos organizada por la asociación, la licenciada Ezcurra explicó que “el Chat GPT logró unir todas las áreas de la inteligencia artificial y convertir todas las fuentes del conocimiento en texto de internet. Los códigos se convirtieron en texto, las biométricas se convirtieron en texto, el mercado financiero, los números se convirtieron en texto, los videos e imágenes se convirtieron en texto y al mismo tiempo en fuente de información que hasta setiembre de 2021 se utilizó como una fuente ingente de datos para entrenar en ciento de miles de conversaciones. Así aparece lo que se denomina el gran lenguaje generativo multimodal o inteligencia artificial generativa.”

La experta considera que muchos docentes aún no incorporan esta tecnología al modelo de trabajo en el aula y la incursión de esta herramienta constituye un “enorme desafío” para los educadores.

En el marco de sus exposiciones, Ezcurra hizo una encuesta entre el auditorio y el resultado reveló que un 24% de los asistentes cree que la IA promueve el “plagio”, algo que no está de acuerdo la especialista. “Resulta una observación un tanto falaz. El del supuesto plagio no es un problema nuevo. Desde hace mucho tiempo existe en ciertas áreas del conocimiento, pero se trata de una cuestión ética y eso es otra cosa. Según el historiador filósofo Yuval Noha Harari, mientras los profesores estén pensando y preocupados por el plagio se están perdiendo la película: lo que hay que hacer es proteger el debate público democrático. Es una de las cuestiones que tenemos los educadores por delante, tenemos un crecimiento exponencial de las herramientas de inteligencia artificial en los próximos diez años y lo que dice Harari es que los docentes estamos formando en las escuelas para trabajos que en 2050 no van a existir”.

Por otra parte, un porcentaje importante de los consultados cree que la IA competirá con el trabajo de los docentes y que podría reemplazarlos en los puestos laborales.

En ese sentido la especialista convocada por Aiepba para la capacitación aseguró que “los educadores tenemos tareas que están vinculadas a altas capacidades creativas y habilidades interpersonales que no serán fáciles de ser reemplazadas. Sí existe entre un 50 y un 60% de trabajo administrativo, rutinario, como son los formularios, planillas y otras tareas que podrían ser sistematizadas con IA para tener mayor tiempo para la tarea pedagógica”.

Además, explicó que “para eso deberíamos aprender a usar las herramientas de IA para mejorar nuestras habilidades y para que nuestro tiempo sea utilizado en generar valor agregado. Es necesario acortar la brecha entre lo que reciben los estudiantes a través de estas herramientas y -cuando tienen una propensión a acortar el esfuerzo del trabajo- entonces hay una distancia entre lo rápido que avanza entre los jóvenes y la velocidad en la que los profesores estamos incorporando las habilidades digitales. Es necesario acortar esta brecha, esta es una dificultad y amenaza que tenemos por delante”.

Ezcurra explicó que es necesario cambiar el paradigma de las clases, utilizar las herramientas de la IA para las tareas reutilizables y profundizar en las habilidades interpersonales, porque -dice- el Chat GPT no tiene diseño pedagógico, no va a distinguir si un estudiante no entendió algún tema. “Ninguna herramienta de inteligencia artificial va a distinguir la personalización de la estrategia de enseñanza y de seguimiento de la trayectoria del estudiante”, concluyó.